Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Letonya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular değerlendirildi.

NATO Ankara Zirvesi değerlendirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rinkevics’i NATO Ankara Zirvesi dolayısıyla Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Erdoğan, müttefikler arasındaki dayanışma ruhunun açık şekilde ortaya konulduğu tarihi zirvede alınan kararların hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni etti.

Baltık bölgesinin güvenliğine vurgu

Erdoğan, Türkiye’nin NATO bünyesinde Baltık bölgesinin güvenliğine büyük önem verdiğini belirterek, bu kapsamda ittifaka sunduğu katkıları artırmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Savunma sanayiinde iş birliği mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda Türkiye ile Letonya arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesini arzu ettiklerini vurguladı.