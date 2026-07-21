21 Temmuz 2026 Salı
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
19:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics telefonda görüştü
18:45 TFF yeni kuralları açıkladı: Süper Lig’de yeni dönem başlıyor
18:17 Dini değerlere yönelik paylaşımlar nedeniyle Fatma Soydaş hakkında gözaltına alındı 
18:01 TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu ile Terörsüz Türkiye gündemiyle görüştü
AjansHaber Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Türkiye-Letonya ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Yayınlanma
14
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Letonya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular değerlendirildi.

NATO Ankara Zirvesi değerlendirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rinkevics’i NATO Ankara Zirvesi dolayısıyla Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Erdoğan, müttefikler arasındaki dayanışma ruhunun açık şekilde ortaya konulduğu tarihi zirvede alınan kararların hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni etti.

Baltık bölgesinin güvenliğine vurgu

Erdoğan, Türkiye’nin NATO bünyesinde Baltık bölgesinin güvenliğine büyük önem verdiğini belirterek, bu kapsamda ittifaka sunduğu katkıları artırmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Savunma sanayiinde iş birliği mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda Türkiye ile Letonya arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesini arzu ettiklerini vurguladı.

#Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye’deki ihtiyaç sahiplerine mektup: “Suriye'yi yine birlikte inşa edeceğiz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye’deki ihtiyaç sahiplerine mektup: “Suriye'yi yine birlikte inşa edeceğiz”
#Gündem / 21 Temmuz 2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Charles’ın Cambridge Merkez Camisi ziyaretine ilişkin mesaj yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Charles’ın Cambridge Merkez Camisi ziyaretine ilişkin mesaj yayımladı
#Gündem / 20 Temmuz 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Ahbap Derneği soruşturmasında MASAK ve VDK raporları dosyaya girdi
Ahbap Derneği soruşturmasında MASAK ve VDK raporları dosyaya girdi
Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sibiha ile görüştü
Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sibiha ile görüştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, 15 Temmuz gazilerine “teşekkür beratı” takdim etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş, 15 Temmuz gazilerine “teşekkür beratı” takdim etti
“Asırlık Gece” dizisi, ilk üç bölümüyle 15 Temmuz’un kritik saatlerini ekrana taşıdı
“Asırlık Gece” dizisi, ilk üç bölümüyle 15 Temmuz’un kritik saatlerini ekrana taşıdı
MSB: "Geçen hafta 3 PKK’lı terörist teslim oldu, Lazkiye Limanı’na 18 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleştirildi"
MSB: "Geçen hafta 3 PKK’lı terörist teslim oldu, Lazkiye Limanı’na 18 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleştirildi"
Spor
Dünya Kupası finalinde dev randevu: İspanya ile Arjantin şampiyonluk için sahada, gözler Messi ve Yamal’da
Dünya Kupası finalinde dev randevu: İspanya ile Arjantin şampiyonluk için sahada, gözler Messi ve Yamal’da
Gündem
Bakan Gürlek: "Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahiste 6 bin 314 hesaba bloke kararı alındı"
Bakan Gürlek: "Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahiste 6 bin 314 hesaba bloke kararı alındı"
Dini değerlere yönelik paylaşımlar nedeniyle Fatma Soydaş hakkında gözaltına alındı 
Dini değerlere yönelik paylaşımlar nedeniyle Fatma Soydaş hakkında gözaltına alındı 
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu ile Terörsüz Türkiye gündemiyle görüştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu ile Terörsüz Türkiye gündemiyle görüştü
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.