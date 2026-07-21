Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye’deki ihtiyaç sahiplerine mektup: “Suriye'yi yine birlikte inşa edeceğiz”

Vakıflar Genel Müdürlüğü, vakıf geleneğinin yardımlaşma anlayışını sınır ötesine taşımaya devam ediyor. AFAD iş birliğiyle yürütülen insani yardım çalışması kapsamında, Suriye’de Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi’ndeki dağınık ve düzenli kamplarda yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere hazırlanan 30 bin gıda kolisinin sevkiyatına başlandı.

30 tırdan oluşan yardım konvoyunun ilk etabında 2 bin gıda kolisi Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü depolarına gönderildi.

Temmuz sonuna kadar dağıtım tamamlanacak

Uzun ömürlü temel gıda ürünlerinden oluşan yardım kolilerinde un, salça, ayçiçeği yağı, kuru fasulye, makarna, kırmızı mercimek, şehriye, pirinç, tahin helvası ve kuru üzüm yer alıyor.

Planlamaya göre, temmuz ayı sonuna kadar 10 bin gıda kolisi Kilis Çobanbey AFAD depolarına, kalan 18 bin gıda kolisi ise Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü depolarına teslim edilerek bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mektubu yardım kolilerinde yer aldı

Hazırlanan yardım kolilerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye halkına hitaben kaleme aldığı dayanışma ve destek mektubu da eklendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektubunda Türkiye’nin Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Aziz Suriyeli kardeşlerim, Türkiye ve Türk milleti, dün olduğu gibi bugün de yarın da yanınızdadır. Siz, tüm imkansızlıklara rağmen kanınızla, canınızla, dişiniz ve tırnağınızla mücadele ederek Suriye’de yeni bir başlangıç yaptınız. Devrimden sonra ülkenizin toparlanması, birlik ve beraberlik içinde yeniden ayağa kalkması, dünyaya entegrasyonu yolunda kısa sürede ciddi mesafe aldınız. Bu güzel ilerlemeyi Türkiye olarak hep destekledik.”

“İnşallah kıyamete kadar da burada olacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak tarih ve komşuluk ilişkilerine vurgu yaptığı mektubunda şu değerlendirmelerde bulundu:

“Her zaman ifade ettiğimiz gibi biz bin yıldır buradayız, beraberiz, komşuyuz. İnşallah kıyamete kadar da burada olacağız, birlikte yaşayacağız. Suriye’yi oluşturan tüm kesimlerin yarınlarına güvenle bakabilmesi ancak ortak tarih ve ortak gelecek tasavvuruyla mümkündür.”

“Kalkınma mücadelenizde de yanınızda olacağız”

Türkiye’nin Suriye’nin yeniden inşa sürecine desteğini sürdüreceğini belirten Erdoğan, mektubunu şu sözlerle tamamladı:

“Komşunuz ve kardeşiniz olarak hürriyet ve adalet mücadelenizde nasıl sizi yalnız bırakmadıysak, inşallah kalkınma mücadelenizde de tüm imkanlarımızla sizi destekleyeceğiz. Gönül gönüle verecek, zorlukların, sıkıntıların, engellerin üstesinden Allah’ın yardımıyla birlikte geleceğiz. Geleceğin mutlu, müreffeh ve barış dolu Suriye’sini yine birlikte inşa edeceğiz. Bugün dünden daha güzeldir, inşallah yarınlarınız çok daha güzel olacaktır. Ecdadımızın emanetine sahip çıkan Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün bu ikramını kabul etmeniz dileğiyle sizleri Allah’a emanet ediyorum.”