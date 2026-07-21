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11:13 CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı
AjansHaber Gündem CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı

CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı

Silivri Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı.

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CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, belediyeye yönelik “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “örgüte üye olma”, “rüşvet alma-verme”, “irtikap”, “ihaleye fesat karıştırma”, “nüfus ticareti” ve “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Bulut’un ikametinde arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildiği, işlemlerin ardından gözaltına alındığı bildirildi. 

Açıklamada, şüpheli Doruk Bulut’un 22 Temmuz’da mevcutlu olarak Silivri Adliyesine sevk edilmesinin planlandığı kaydedildi.

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