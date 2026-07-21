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Adalet Bakanlığından 81 ile terörle mücadele genelgesi

Adalet Bakanlığı, terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha etkin, hızlı ve koordineli yürütülmesi amacıyla 81 ilde 175 ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı bünyesinde müstakil “Terör Suçları Soruşturma Büroları” kurulmasına karar verdi.

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Adalet Bakanlığından 81 ile terörle mücadele genelgesi

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in talimatı doğrultusunda, Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay’ın imzasıyla 175 ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığına “Terör Suçları Soruşturma Bürosu” konulu yazı gönderildi.

Terör soruşturmaları tek çatı altında yürütülecek

Genelgeye göre, il Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde yalnızca terör suçlarına bakacak müstakil “Terör Suçları Soruşturma Büroları” oluşturulacak. Bu büroların görev alanına terör suçları dışında herhangi bir suç dahil edilmeyecek.

Bürolarda görev yapacak Cumhuriyet savcıları ise terör suçları dışında nöbet, duruşma savcılığı veya başka herhangi bir görevde görevlendirilmeyecek.

Görevli savcılar bakanlığa bildirilecek

Terör Suçları Soruşturma Bürolarından sorumlu Cumhuriyet başsavcı vekilleri ile görevli Cumhuriyet savcılarının isimleri, yapılacak güncellemelerle birlikte Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Terör Suçları Daire Başkanlığına düzenli olarak bildirilecek.

Terör suçlarına ilişkin tüm soruşturma ve işlemler, yalnızca il Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesindeki Terör Suçları Soruşturma Bürolarınca yürütülecek.

Gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda ise il Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla ilçe Cumhuriyet başsavcılıklarınca gerekli işlemler yapılabilecek. Bu kapsamda hazırlanan evraklar, işlemlerin tamamlanmasının ardından en kısa sürede il Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilecek.

Her ay koordinasyon toplantısı yapılacak

Genelge kapsamında, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Terör Suçları Daire Başkanlığı koordinasyonunda her ayın ilk haftasında Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı temsilcilerinin katılımıyla değerlendirme toplantıları düzenlenecek.

Toplantılarda terörle mücadeleye katkı sağlayacak değerlendirmeler il Cumhuriyet başsavcılıklarıyla paylaşılacak.

Öte yandan, Terör Suçları Daire Başkanlığı tarafından ülke genelindeki terör soruşturmalarına ilişkin aylık istatistikler derlenecek ve koordinasyon toplantıları öncesinde ilgili birimlere iletilecek.

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