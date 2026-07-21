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AjansHaber Gündem Gülistan Doku soruşturmasında 15 şüpheli gözaltına alındı

Gülistan Doku soruşturmasında 15 şüpheli gözaltına alındı

Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel’in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında sağlık çalışanları, kamu görevlileri ve özel sektör temsilcileri de yer aldı.

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Gülistan Doku soruşturmasında 15 şüpheli gözaltına alındı

Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Gülistan Doku soruşturması kapsamında Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli’de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

15 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Operasyonlarda, aralarında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel, Gülistan Doku’nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, 1 iş insanı ve 2 güvenlik korucusunun bulunduğu toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.

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