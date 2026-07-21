Gülistan Doku soruşturmasında 15 şüpheli gözaltına alındı

Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Gülistan Doku soruşturması kapsamında Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli’de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
15 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Operasyonlarda, aralarında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel, Gülistan Doku’nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, 1 iş insanı ve 2 güvenlik korucusunun bulunduğu toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.