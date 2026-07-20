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AjansHaber Gündem Bakan Çiftçi: "Dijital dünyayı suçlular için sığınak olmaktan çıkaracağız"

Bakan Çiftçi: "Dijital dünyayı suçlular için sığınak olmaktan çıkaracağız"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Siber Güvenlik Toplantısına başkanlık ederek, siber suçlarla mücadelede “sıfır tolerans” anlayışından taviz vermeyeceklerini belirtti. Çiftçi, “Dijital dünyayı suçlular için bir sığınak değil, adaletin tecelli edeceği bir alan haline getireceğiz.” dedi.

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Bakan Çiftçi: "Dijital dünyayı suçlular için sığınak olmaktan çıkaracağız"
KAYNAK: (AA)

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, GAMER Toplantı Salonunda düzenlenen Siber Güvenlik Toplantısında son 6 aylık siber suç operasyonları, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığının 2026 yılı ve sonrasına yönelik tehdit projeksiyonları, yapay zeka tabanlı saldırılara karşı geliştirilen yeni nesil siber güvenlik stratejileri ve kurumlar arası veri paylaşımını güçlendirecek bütünleşik operasyonel kapasite değerlendirildi.

“Suç profili artık dinamiktir”

Toplantıda konuşan Çiftçi, dijital teknolojilerin gelişmesiyle güvenlik risklerinin de hızla değiştiğini belirterek, suç örgütlerinin internet teknolojileri ve yapay zekayı kullanarak küresel ölçekte faaliyet gösterdiğine dikkati çekti.

Çiftçi, “Karşımızdaki suç profili artık statik değil, dinamiktir. Suç örgütleri, internet teknolojilerini ve yapay zekayı bir silah olarak kullanmakta, küresel düzeyde şebekeler kurmakta ve anlık olarak yöntemlerini değiştirebilmektedir.” ifadelerini kullandı.

“Sıfır tolerans anlayışından taviz vermeyeceğiz”

Siber suçlarla mücadelede kararlılık mesajı veren Çiftçi, şu değerlendirmede bulundu:

“Siber ortamda işlenen suçlara karşı gösterdiğimiz ‘sıfır tolerans’ anlayışından taviz vermeyeceğiz. Suç gelirlerinin dijital izini sürecek, suç örgütlerinin finansal damarlarını siber dünyada da kurutacak ve dijital dünyayı suçlular için bir sığınak değil, adaletin tecelli edeceği bir alan haline getireceğiz.”

Çiftçi, tarihten ve medeniyetten aldıkları güçle vatan toprağının her karışını koruduklarını belirterek, siber dünyada da milletin huzur ve güvenliğini aynı kararlılıkla korumayı sürdüreceklerini ifade etti.

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