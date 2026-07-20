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AjansHaber Gündem Bodrum’da Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı tutuklandı

Bodrum’da Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı tutuklandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile emniyet ekiplerinin ortak operasyonunda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İran uyruklu Kasra Ashrafi yakalanarak tutuklandı.

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Bodrum’da Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı tutuklandı
KAYNAK: (AA)

MİT’in yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda, uluslararası düzeyde uyuşturucu ticareti suçlamasıyla aranan Kasra Ashrafi’nin Bodrum’da bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen adrese MİT ve emniyet ekiplerince ortak operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan Ashrafi’nin kaldığı adreste yapılan aramada 45 bin avro, bir soğuk kripto cüzdan, altın ziynet eşyaları, iki kol saati ve altı cep telefonu ele geçirildi.

Operasyon sırasında Ashrafi’nin yanında bulunan eşi Fatima Dhahri’nin de “uyuşturucu üretmek ve satmak” suçlarından Türkiye’ye giriş yasağı bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kasra Ashrafi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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