Rusya açıklarında dron saldırısına uğrayan gemideki ölüme İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Rusya kara sularında dron saldırısına uğrayan ve ardından Sarıyer açıklarına demirleyen Panama bandıralı “ASOMATOS” isimli ticari gemide görevli bir kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, 16 Temmuz’da Rusya kara sularında çok sayıda dron saldırısına maruz kalan gemiler arasında yer alan “ASOMATOS” isimli ticari geminin saldırının ardından seyrine devam ettiği, 17 Temmuz’da ise Türkiye kara sularına girerek Sarıyer Kısırkaya Plajı’nın yaklaşık 3 deniz mili açığına demirlediği belirtildi.

Savcı ve olay yeri inceleme ekibi gemiye sevk edildi

Açıklamada, saldırılar sırasında gemi personelinden bir kişinin hayatını kaybettiğinin Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesi üzerine derhal adli soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Hayatını kaybeden ve Endonezya Cumhuriyeti vatandaşı olduğu değerlendirilen mürettebatın naaşı üzerinde ölü muayenesi ve otopsi işlemlerinin yapılması, gemide olay yeri inceleme ile delil tespit çalışmalarının yürütülmesi amacıyla görevlendirilen cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin deniz yoluyla gemiye intikal ettiği bildirildi.

Gemide 24 personel bulunuyor

İlk belirlemelere göre gemide 24 personelin bulunduğu aktarılan açıklamada, bunların 3’ünün Rus liman görevlisi, 3’ünün Yunanistan, 4’ünün Mısır ve 14’ünün Endonezya Cumhuriyeti vatandaşı olduğu kaydedildi.

Ayrıca 4 bin 751 metrik ton buğday taşıyan geminin makine sistemlerinde herhangi bir arıza bulunmadığı belirtildi.

Dron saldırısının ayrıntıları paylaşıldı

Başsavcılık açıklamasında, geminin 16 Temmuz 2026’da Rusya’nın Kavkaz Bölgesi açıklarında yükleme sırası beklediği sırada, 17 Temmuz saat 00.30’dan itibaren çok sayıda dron saldırısına maruz kaldığı bildirildi.

Açıklamaya göre ilk dron geminin sancak tarafına isabet etti. Devam eden saldırılarda ikinci dron geminin bacası ile güvertesine çarparak sancak tarafındaki yaşam mahallinde hasara neden oldu. Üçüncü dron ise geminin 3 numaralı vincine isabet etti.

Saldırının ardından geminin, Kavkaz Trafik Kontrol Merkezinin yönlendirmesi doğrultusunda güneye doğru seyrine devam ettiği aktarıldı.

Soruşturma sürüyor

Başsavcılık, görevlendirilen cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekibinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, olaya ilişkin soruşturmanın tüm yönleriyle ayrıntılı ve titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.