İçişleri Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı arasında iş birliği protokolü imzalandı

İçişleri Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı, sıfır atık yaklaşımının ülke genelinde yaygınlaştırılması ve çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarının güçlendirilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Vakfın Kandilli’deki binasında düzenlenen törende, Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan’ın himayelerinde hazırlanan protokole İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş imza attı.

“Bu çalışmayı büyük bir kampanyaya dönüştürmüş oluyoruz”

Törenin ardından konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, protokol kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılacağını belirtti.

Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

“Taşrada da 81 il valiliğimizle, 922 ilçemizle ve 50 bin muhtarlığımızla beraber bu çalışmayı büyük bir kampanyaya dönüştürmüş oluyoruz. İçişleri Bakanlığı olarak bizim asayiş suçlarından organize suçlarla mücadeleye, siber suçlardan narkotikle mücadeleye, düzensiz göçe kadar çok geniş bir görev alanımız var. Bugünkü protokolle beraber buna bir yenisini daha eklemiş oluyoruz.”

Dünyanın gelecek nesillere bırakılacak bir emanet olduğunu vurgulayan Çiftçi, sıfır atık çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirterek protokolün hayırlı olmasını temenni etti.

“Sıfır atık hareketini bütün köylere ve mahallelere yaygınlaştıracağız”

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ise 2017 yılında Emine Erdoğan’ın liderliğinde başlayan sıfır atık hareketinin bugün 193 ülkeye ulaşan küresel bir girişime dönüştüğünü söyledi.

İmzalanan protokolle yerel yönetimlerden güvenlik birimlerine kadar geniş bir iş birliği ağı oluşturulacağını ifade eden Ağırbaş, şöyle konuştu:

“Bu imzayla beraber Türkiye’deki bütün muhtarlarımız, muhtarlarımızın azaları, kaymakamlıklarımız, valiliklerimiz, İçişleri Bakanlığımıza bağlı kurum, kuruluşlar, emniyet, jandarma teşkilatımız gibi ülkemizin göz bebeği olan kurumlarla daha yakından çalışma fırsatı bulacağız ve sıfır atık hareketini Türkiye’nin 81 ilinde bütün köylere, bütün mahallelere yaygınlaştıracağız.”

Ağırbaş, toplumun tüm kesimlerini sürece dahil ederek 86 milyon vatandaşı sıfır atık ortak paydasında buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Protokol 3 yıl yürürlükte olacak

Üç yıl süreyle yürürlükte kalacak protokolle, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması, valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda çevre odaklı yerel çalışmaların desteklenmesi, eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin artırılması ile ortak projelerin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.