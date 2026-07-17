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AjansHaber Gündem Haluk Levent’in şoförü Zafer Yay’ın ifadesi ortaya çıktı

Haluk Levent’in şoförü Zafer Yay’ın ifadesi ortaya çıktı

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan Haluk Levent’in 28 yıllık özel şoförü Zafer Yay’ın savcılık ifadesine ulaşıldı. Yay, banka hesapları üzerinden gerçekleşen para transferleri, borsa işlemleri ve taşınmaz devirlerinin Haluk Levent’in talimatıyla yapıldığını öne sürdü.

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Haluk Levent’in şoförü Zafer Yay’ın ifadesi ortaya çıktı

Savcılık ifadesinde bildiklerini samimi şekilde anlatacağını belirten Zafer Yay, 28 yıldır Haluk Levent’in özel şoförü olarak çalıştığını söyledi. Risus isimli organizasyon şirketine yaklaşık 6-7 yıl önce ortak olduğunu belirten Yay, ortaklık için herhangi bir ödeme yapmadığını ve bunun dışında başka bir şirket ortaklığının bulunmadığını ifade etti.

“Borçları nedeniyle hesaplarımı kullandı”

Yay, banka hesaplarına Haluk Levent’in konser gelirleri ve çeşitli kazançlarından para geldiğini belirterek, bu paraları Levent’in yönlendirdiği kişilere aktardığını söyledi.

İfadesinde, Haluk Levent’in banka borçları nedeniyle hesaplarındaki paraların haczedilmemesi için bu yöntemin tercih edildiğini öne süren Yay, internet bankacılığı konusunda yaşanan sıkıntıların da hesaplarını kullanmasının gerekçelerinden biri olduğunu savundu.

Yay, hesabına gelen paraların bir bölümünün konser gelirleri olduğunu bildiğini, diğer kısmının kaynağı hakkında ise bilgi sahibi olmadığını ifade etti.

668 milyon liralık borsa trafiğine ilişkin açıklama

Dosyada yer alan 668 milyon liralık para giriş ve çıkışlarının gerçekleştiği Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hesaplarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Yay, söz konusu transferlerin Haluk Levent’in yatırım amaçlı borsa işlemleri kapsamında gerçekleştirildiğini iddia etti.

Yay ayrıca zaman zaman yüklü miktarda nakit parayı Haluk Levent’in yönlendirdiği, tanımadığı kişilere elden teslim ettiğini belirterek, gerçekleştirilen para transferleri ve hesap hareketlerinin tamamının Haluk Levent’in bilgisi dahilinde olduğunu öne sürdü.

“Taşınmazlar Haluk Levent’e ait ancak benim üzerime kayıtlı”

Soruşturma dosyasında yer alan taşınmaz devirlerine ilişkin de ifade veren Zafer Yay, kayıtların kendi adına olmasına rağmen söz konusu gayrimenkullerin Haluk Levent’e ait olduğunu iddia etti.

Taşınmazların satış işlemleri için Ali Barış Kaya isimli kişiye vekalet verdiğini söyleyen Yay, taşınmazların devredildiği belirtilen Esin Önder Çağlayan’ı ise tanımadığını öne sürdü.

Suçlamaları reddetti

İfadesinin sonunda suçlamaları kabul etmediğini belirten Zafer Yay, ifade sırasında heyecan nedeniyle bazı bilgileri eksik aktardığını söyledi. Üzerine kayıtlı bulunan ancak Haluk Levent’e ait olduğunu iddia ettiği bir tapuyu söylemeyi unuttuğunu belirten Yay, savunmasını suçlamaları reddederek tamamladı.

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