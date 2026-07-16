Ahbap Derneği ve şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanıyor.
Gün içerisinde jandarmadaki işlemleri tamamlanan 1 şüpheliyle birlikte adliyeye sevk edilen toplam 12 zanlı, savcılıkta ifade verdi.
6 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Savcılıktaki işlemlerinin ardından şüphelilerden Arif Sevik, Berk Ulu, Berkant Acil, Erkin Köse, M. Sait Köse ve Mert Ulu tutuklama talebiyle, Alev Tohumcu, Batuhan Coşkundeniz, Ceyda Köse, Çiğdem Acil, Gözde Aktı ve Sedat Konca ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürerken, gözaltında bulunan 5 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği’nin ve tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.