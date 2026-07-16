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Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında FETÖ izi: Yeni deliller dosyaya girdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) rolüne ilişkin yeni delillere ulaşıldı. Soruşturmada, darbe girişiminin kilit isimleri Adil Öksüz, Harun Biniş ve Kemal Batmaz’ın kazadan önce ve sonra örgütün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanması üyeleriyle gerçekleştirdiği şüpheli seyahat ve görüşme trafiği de incelemeye alındı.

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Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında FETÖ izi: Yeni deliller dosyaya girdi
KAYNAK: (AA)

Yargı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, soruşturma kapsamında helikopterin düştüğü sırada bölgede uçuş yapan savaş uçaklarının hareketliliği detaylı şekilde incelendi.

Araştırmalarda, olay sırasında Amasya 5. Ana Jet Üssü’nden havalanan iki F-16 ile Malatya Erhaç Havalimanı’ndan kalkan bir F-4 savaş uçağının bölgede bulunduğu belirlendi. Radar kayıtlarında F-4 uçağının belirli bir süre sistemde görünmediği, bunun radarın kapatılması, ani irtifa değişikliği veya alçak uçuş nedeniyle yaşanmış olabileceği değerlendirildi.

Savaş uçağı pilotunun FETÖ bağlantısı araştırıldı

Devlet Denetleme Kurulu raporlarında yer alan, savaş uçaklarının alçak uçuşları sırasında oluşan basınç ve türbülansın helikopterler açısından ölümcül risk oluşturabileceğine ilişkin değerlendirmeler de dosyaya eklendi.

Soruşturmada, F-4 uçağının pilotlarından Ali Armağan’ın kazadan 5 gün önce uçuş saatini tamamlamak amacıyla Malatya’ya geldiği, daha sonra ise FETÖ üyeliğinden mahkum edildiği tespit edildi.

Armağan’ın 2010’dan itibaren örgütün gizli operasyonel hatlarını kullandığı ve dönemin Hava Kuvvetleri mahrem imamı Adil Öksüz ile yoğun iletişim halinde olduğu belirlendi. Ayrıca Adil Öksüz’ün evinde ele geçirilen, Fetullah Gülen tarafından imzalanan bir kitapta pilot Armağan’ın eşine ait parmak izine ulaşıldığı kaydedildi.

Mahrem yapılanmanın seyahat trafiği incelendi

Soruşturmada, Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasının kazadan önce ve sonraki seyahatleri de mercek altına alındı.

Buna göre, FETÖ’nün Hava Kuvvetleri mahrem imamı Erol Sağlam’ın kazadan 4 gün önce Malatya’ya giderek mahrem imam Ali Cingitaş ile görüştüğü belirlendi.

Bu iki ismin ortak irtibat noktası olan Cağfer Sarıkaya’nın ise kazadan iki gün önce, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden Adil Öksüz ve Harun Biniş ile birlikte ABD’ye gittiği tespit edildi.

Kazadan 5 gün sonra da Malatya mahrem imamı Ali Cingitaş’ın İstanbul’a giderek, daha önce herhangi bir iletişim kaydı bulunmayan Akıncı Üssü yöneticilerinden Kemal Batmaz ile yüz yüze görüştüğü belirlendi.

ByLock yazışmaları dosyada

Soruşturma kapsamında, örgütün mülki idare mahrem yapılanmasında görevli Ömer Hakan Kısıkkaya ile Elazığ il imamı Mehmet Durakoğlu arasındaki ByLock yazışmaları da dosyaya girdi.

Yazışmalarda Durakoğlu’nun, olayın ardından İzmir’de üst düzey örgüt mensuplarıyla görüştüğünü, İstanbul’da bir heyetin toplandığını ve “tereyağından kıl çeker gibi işin halledildiğini” ifade ettiği aktarıldı.

Mesajlarda ayrıca, ABD’deki örgüt elebaşının bu olay için “sürecin en sıkıntılı hadisesiydi” değerlendirmesinde bulunduğu bilgisi yer aldı.

İtirafçı beyanları soruşturma dosyasına girdi

Dosyada yer alan bir itirafçı ifadesinde ise örgütün üst yönetiminden bir ismin Muhsin Yazıcıoğlu’na örgütle birlikte hareket etmesi yönünde teklif götürdüğü, Yazıcıoğlu’nun bu teklifi reddettiği öne sürüldü.

İtirafçı, bunun ardından Fetullah Gülen’in önce Yazıcıoğlu’nun açıklarının araştırılması talimatını verdiğini, herhangi bir zafiyet bulunamaması üzerine ise doğrudan “ortadan kaldırın” talimatı verdiğini iddia etti.

Ortaya çıkan şüpheli uçuş hareketleri, mahrem imamlar arasındaki görüşmeler, kripto haberleşme kayıtları ve itirafçı beyanları doğrultusunda genişletilen soruşturmada gözaltı süreci tamamlandı.

Soruşturma kapsamında, 2’si cezaevinde tutuklu bulunan toplam 29 şüphelinin soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade vermesi bekleniyor.

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