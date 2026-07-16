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AjansHaber Spor Fenerbahçe’de 3 yeni transfer için imza töreni

Fenerbahçe’de 3 yeni transfer için imza töreni

Fenerbahçe, yeni transferleri Mason Greenwood, Nathan Aké ve Vedat Muriqi için yarın saat 15.00’te Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde imza töreni düzenleneceğini açıkladı.

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Fenerbahçe’de 3 yeni transfer için imza töreni

Sarı-lacivertli kulüp, törenin yapılacağı tarih ve yere ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kulübümüzün yeni transferleri Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriqi için imza töreni, 17 Temmuz Cuma günü (yarın) Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde düzenlenecektir.”

Törene kulüp yönetimi ve futbol yapılanmasından katılacak isimleri de duyuran Fenerbahçe, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Yönetim Kurulu Üyemiz Cihan Kamer ile Futbol Direktörümüz Oğuz Çetin’in katılımlarıyla düzenlenecek imza töreni, saat 15.00’te tüm basına açık olarak gerçekleştirilecektir.”

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