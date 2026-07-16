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Fenerbahçe’nin yıldız transferi Greenwood İstanbul’da

Fenerbahçe’nin Olimpik Marsilya’dan transfer ettiği İngiliz futbolcu Mason Greenwood, ailesiyle birlikte özel uçakla İstanbul’a gelirken havalimanında kulüp yöneticileri ve sarı-lacivertli taraftarlar tarafından karşılandı.

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Fenerbahçe’nin yıldız transferi Greenwood İstanbul’da

Fenerbahçe'nin Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'dan kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu Mason Greenwood, İstanbul'a geldi.

Ailesiyle birlikte özel uçakla İstanbul Havalimanı’na gelen Greenwood’u, sarı-lacivertli kulübün Başkan Vekili Barış Göktürk, yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer, futbol direktörü Oğuz Çetin ve çok sayıda Fenerbahçe taraftarı karşıladı.

Genel Havacılık Terminali’nden çıkan İngiliz futbolcu, kendisini bekleyen sarı-lacivertli taraftarları selamlayarak onlarla birlikte tezahürat yaptı. 

Greenwood, karşılamanın ardından özel araçla havalimanından ayrıldı.

 

 

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