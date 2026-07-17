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AjansHaber Gündem 25 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 111 şüpheli tutuklandı

25 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 111 şüpheli tutuklandı

Van merkezli 25 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 138 şüpheliden 111’i tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 5 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.

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25 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 111 şüpheli tutuklandı

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olmak”, “yasa dışı bahis” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması” suçlarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

25 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 138 şüpheli adliyeye sevk edilirken, şüphelilerden 111’i tutuklandı, 27’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Operasyonun detayları

Soruşturma kapsamında, uzun süren teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda tespit edilen 159 şüpheli hakkında 13 Temmuz’da gözaltı kararı verilmiş, eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 5 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu belirlenmişti. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

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