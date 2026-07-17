Babala TV hesabındaki döviz transferi soruşturmada mercek altında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirdi. Soruşturma çerçevesinde, dernekle ortak çalışmalar yürüttüğü ve bir dönem dernek adına bağış topladığı iddia edilen Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Finansal hareketler incelemeye alındı
Soruşturma dosyasına giren tespitlere göre, Oğuzhan Uğur’un “gerçek faydalanıcısı” olduğu belirtilen Babala TV’ye ait banka hesabına yurt dışından yüksek tutarlı döviz transferleri yapıldı.
Söz konusu para hareketlerinin ardından özel bir banka tarafından MASAK'a “şüpheli işlem” bildirimi yapıldığı, bildirimin ardından hesap hareketlerinin mali yönden incelemeye alındığı öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, adreslerinde gerçekleştirilen aramaların tamamlanmasının ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Soruşturma genişleyerek devam ediyor
Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturmanın ilk aşamasında, derneğin kurucusu Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmış, sonraki operasyonlarda 9 kişi daha yakalanmıştı.
Adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden Haluk Levent dahil 14’ü tutuklanırken, 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Gözaltındaki isimler belli oldu
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin isimleri şöyle:
Haklarında gözaltı kararı bulunan diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.