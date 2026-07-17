Genelkurmay çatı davasında yeniden görülen davada karar açıklandı

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde görülen duruşmaya sanıklardan bazıları SEGBİS aracılığıyla katılırken, diğer sanıklar ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, dosyaya giren evrakı okuduktan sonra son sözleri alınamayan sanıkları dinledi. Söz verilen bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz sanık Murat Pekgüler’i hükümle birlikte tutukladı. Pekgüler, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve “kasten öldürme” suçlarından müebbet, “kasten öldürmeye teşebbüs” ile “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından ise toplam 368 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuksuz sanık Okan Kurt da “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi ve hükümle birlikte tutuklandı.

Mahkeme, eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın emir subayı eski yarbay Levent Türkkan’a “siyasal ve askeri casusluk” suçundan 15 yıl hapis cezası verdi. Tutuklu sanık Cengiz Aydın ise “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve “kasten öldürme” suçlarından müebbet, diğer suçlardan da 368 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve YAŞ üyesi Orgeneral Akın Öztürk, Hakan Evrim, Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, Cemil Turhan ve Mehmet Partigöç’ün de bulunduğu 17 tutuklu sanık, “kasten öldürme” suçundan ikişer kez müebbet, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan ise 16’şar yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Mahkeme, diğer sanıklar hakkında da farklı suçlardan 12 yıl 6 aydan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbete kadar değişen hapis cezalarına hükmetti.

Haklarında yakalama kararı bulunan firari sanıklar Ahmet Albayrak, Cihangir Şenlik, Özcan Kurt ve Murat Mala yönünden ise dosyanın tefrik edilmesine karar verildi.

Yargıtay yeniden yargılama istemişti

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 17 Temmuz 2024’te tamamladığı temyiz incelemesinde, Genelkurmay Başkanlığı karargahında yaşanan olaylara ilişkin 224 sanıklı çatı davasında bazı mahkumiyet hükümlerini onamış, 139 sanık yönünden ise eksik inceleme ve hukuki değerlendirme gerekçesiyle bozma kararı vermişti.

Bozma kararında, Levent Türkkan ile bazı sanıklar hakkında “siyasal ve askeri casusluk” suçundan verilen beraat hükümleri de kaldırılmış, dosyaya yansıyan eylemlerin bu suç kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilmişti.

Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden görülen davada mahkeme, sanıklar hakkındaki yeni hükmünü açıkladı.