15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi’ne 10. yıl ziyaretleri başladı

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin 10. yıl dönümünde vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren 15 Temmuz Şehitler Makamı ile Hafıza 15 Temmuz Müzesi’ni ziyaret ederek şehitleri dualarla andı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu Yakası girişinde bulunan alana sabahın erkensaatlerinden itibaren ellerinde Türk bayraklarıyla gelen vatandaşlar, şehitler için dua etti. Ziyaretçiler, darbe girişimini engellemek için mücadele eden vatandaşlardan geriye kalan eşyaların sergilendiği Hafıza 15 Temmuz Müzesi’ni de gezerek o geceyi yeniden hatırladı.



Duygusal anlar yaşandı

Ziyaret sırasında 15 Temmuz gecesine tanıklık eden vatandaşlar duygu dolu anlar yaşarken, darbe girişiminin milletin hafızasında bıraktığı izler bir kez daha yad edildi.

Ziyaretçilerden Merve Gülizar Tan, darbe girişimi sırasında Ankara’da bulunduğunu ve ailesiyle birlikte meydanlara çıktığını belirterek, o gece yaşananları unutmanın mümkün olmadığını ifade etti.

Tan, şunları söyledi:

“Biz, o gün bir ve beraber olduk, ‘İrade, millet biziz.’ dedik. 15 Temmuz’daki hain darbe girişimi karşısında sokaklarda ve meydanlarda tek yürek olan milletimiz, iradesinin gasbedilemeyeceğini tüm dünyaya, insanlara gösterdi. 15 Temmuz’un 10. yılında burada olmak çok anlamlı.”

“Bugün bizim düğün günümüz”

15 Temmuz şehitlerinden Yasin Naci Ağaroğlu’nun arkadaşı olduğunu söyleyen Naciye Sümeyye Ercan ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Bugün üzgün olmamın tek sebebi, aynı meydanda birlikte mücadele ettiğimiz arkadaşımın şehadete kavuşması, benim ise şehadete erişememiş olmamdır. Onun dışında zaten buraya süslenip püslenip geliyoruz. Bugün bizim düğün günümüz. Vatan sevgisi imandandır.”

Daha önce dört kez Filistin’e, bir kez de Arakan’a gittiğini anlatan Ercan, 15 Temmuz gecesinde Ankara’da bulunduğunu, şehit olmayı çok istediğini ancak bunun nasip olmadığını belirterek, her yıl 15 Temmuz Şehitler Makamı’nı ziyaret ettiğini söyledi.