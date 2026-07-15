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AjansHaber Kültür 15 Temmuz’un hafızasını yaşatan müze 3 milyon ziyaretçiye ulaştı

15 Temmuz’un hafızasını yaşatan müze 3 milyon ziyaretçiye ulaştı

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından kurulan Hafıza 15 Temmuz Müzesi, açıldığı 2019 yılından bu yana yaklaşık 3 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Müze, darbe girişiminin izlerini ve demokrasi direnişini gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.

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15 Temmuz’un hafızasını yaşatan müze 3 milyon ziyaretçiye ulaştı
KAYNAK: (AA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılında açılan Hafıza 15 Temmuz Müzesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu Yakası girişinde, 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nın yanında ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

“Hafıza mekanı” olarak tasarlanan ve iki kattan oluşan müzede, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin görsel ve işitsel çalışmaların yanı sıra şehit ve gazilere ait kişisel eşyalar ile Türkiye’deki darbeler ve dünyadaki sömürgecilik tarihini anlatan özel bölümler yer alıyor.

Yaklaşık 3 milyon kişi ziyaret etti

Müzenin Müdürü Tuba Danış Ketancı, müzenin 7 yıldır ziyaretçilerini ağırladığını belirterek, bugüne kadar yaklaşık 3 milyon kişinin müzeyi gezdiğini söyledi.

Ketancı, müzenin yalnızca bir sergi alanı değil, aynı zamanda toplumsal hafızayı canlı tutmayı amaçlayan bir külliye olarak tasarlandığını ifade etti.

253 şehidi temsilen 253 selvi ağacı

Ketancı, 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nın bulunduğu alanda, darbe girişiminde hayatını kaybeden 253 şehidi temsilen 253 selvi ağacının bulunduğunu belirtti.

Müzede ise 15 Temmuz’un yanı sıra dünyadaki darbeler tarihi, sömürgecilik süreci ve darbe mekanizmalarına ilişkin kapsamlı içeriklerin ziyaretçilere sunulduğunu aktardı.

“Bu millet darbeyi engelleyen ilk sivil halk oldu”

15 Temmuz’un dünya demokrasi tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Ketancı, şunları söyledi:

“15 Temmuz’un 10’uncu yılındayız. ‘İrade bizim, zafer bizimdir.’ diyoruz. Evet kayıplarımız var, acılarımız büyük ancak bu millet ilk defa askeri bir darbe girişimini sivil halk olarak engellemiş bir millet. ‘Bu yüce milletin zaferini kutlama zamanı geldi.’ diyoruz. Biz bu anlamda çalışmalarımızı yürütüyoruz. 7’den 77’ye yıl boyunca farklı yaş gruplarını ağırlıyoruz, sunumlar hazırlıyoruz ve çeşitli hediyeler veriyoruz. Hafıza 15 Temmuz kapılarını açalı 7 yıl oldu. Bugüne kadar yaklaşık 3 milyon kişiyi ağırladık ve her gün ağırlamaya devam ediyoruz. Personelimizle birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ziyaretçilerimize güzel bir deneyim sunuyoruz. Olumlu dönüşler alıyoruz ve herkesi burayı ziyaret etmeye bekliyoruz.”

15 Temmuz gecesinden simge objeler sergileniyor

Müzede, darbe girişimi gecesine ait çok sayıda simge eser de ziyaretçilerle buluşuyor.

Sergilenen eserler arasında;

  • 253 şehide ait ayakkabılar ve çeşitli kişisel eşyalar,
  • tankın ezdiği bir otomobil,
  • bir gaziye ait motosiklet,
  • Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in beresi ile kaması ve
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın darbe girişimi sırasında vatandaşları meydanlara davet ettiği canlı yayın bağlantısında kullanılan gazeteci Hande Fırat’ın cep telefonu yer alıyor.

Müze, 15 Temmuz gecesinde yaşananların unutulmaması ve demokrasi mücadelesinin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla yıl boyunca ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

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