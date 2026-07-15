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AjansHaber Spor İspanya, Fransa’yı geçerek Dünya Kupası’nda finale yükseldi

İspanya, Fransa’yı geçerek Dünya Kupası’nda finale yükseldi

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Fransa’yı 2-0 mağlup eden İspanya, 2010’daki şampiyonluğunun ardından tarihinde ikinci kez finale çıkma başarısı gösterdi. İspanyollar, 19 Temmuz’da New York’ta oynanacak finalde İngiltere-Arjantin eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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İspanya, Fransa’yı geçerek Dünya Kupası’nda finale yükseldi

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İspanya ile Fransa, Dallas Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 20. dakikasında gelişen İspanya atağında Yamal, ceza sahasında Digne’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ivan Barton penaltı noktasını gösterdi.

22.dakikada penaltıda topun başına geçen Oyarzabal, sert vuruşunda meşin yuvarlağı Maignan’ın uzandığı köşeden filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıya turnuvada ilk kez geriye düştüğü karşılaşmayı çevirmek amacıyla başlayan Fransa, Kone ve Doue hamleleriyle hücumdaki etkinliğini artırmaya çalışırken kalesinde ikinci golü gördü.

58.dakikada Olmo ile yaptığı verkaçın ardından sağ kanattan ceza sahasına giren Porro, karşı karşıya pozisyonda Maignan’ı mağlup ederek farkı ikiye çıkardı.

70 bin seyirci kapasiteli Dallas Stadı’nda oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan İspanya, 2010 yılında elde ettiği şampiyonluğun ardından ilk kez Dünya Kupası finaline yükseldi. İspanya, 19 Temmuz’da New York’ta oynanacak finalde İngiltere-Arjantin eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Fransa'nın final serisi sona erdi

Üst üste üçüncü kez Dünya Kupası yarı finalinde mücadele eden Fransa, bu kez finale yükselmeyi başaramadı.

Fransızlar, 2018 Dünya Kupası’nda şampiyonluğa ulaşmış, 2022’de ise finalde Arjantin’e penaltı atışları sonunda mağlup olmuştu.

İspanya üstünlüğünü sürdürdü

Fransa karşısındaki son iki resmi maçını da kazanan İspanya, rakibine karşı üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

İspanyollar, Fransa’yı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde 2-1 mağlup ederek turnuvayı şampiyon tamamlamış, geçen yıl UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde de rakibini 5-4 yenmişti.

Mbappe golle buluşamadı

Turnuvada çıktığı 6 maçta attığı 8 golle Lionel Messi ile Altın Ayakkabı yarışında zirveyi paylaşan Kylian Mbappe, İspanya karşısında gol sevinci yaşayamadı.

Senegal, Irak ve İsveç filelerini ikişer kez havalandıran, Fas ve Paraguay'a da birer gol atan Fransız yıldız, Norveç'in ardından İspanya karşısında da 90 dakikayı golsüz tamamladı.

Yenilmezlik serisini 37 maça taşıdı

Son 36 maçında 27 galibiyet ve 9 beraberlik alan İspanya, Fransa galibiyetiyle birlikte tarihindeki en uzun yenilmezlik serisini 37 karşılaşmaya çıkardı.

İspanyollar, son yenilgisini 22 Mart 2024'te Londra'da oynanan hazırlık maçında Kolombiya karşısında 1-0'lık skorla yaşamıştı.

Deschamps rekorla veda etti

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, İspanya karşısında Dünya Kupası kariyerindeki 26. maçına çıkarak turnuva tarihinde en fazla maça çıkan teknik direktör oldu.

Daha önce bu unvan, 1966-1978 yılları arasında 25 Dünya Kupası maçında görev yapan Alman teknik adam Helmut Schön'e aitti.

Turnuvanın ardından görevinden ayrılacağı açıklanan 57 yaşındaki Deschamps, Fransa Milli Takımı'nın başındaki son maçına çıktı.

 

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