15 Temmuz 2026 Çarşamba
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
16:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz’da milletimiz istiklaline ve iradesine sahip çıktı"
13:31 TBMM Başkanı Kurtulmuş, 15 Temmuz gazilerine “teşekkür beratı” takdim etti
12:43 15 Temmuz şehitleri öğrencilerin fırçasıyla yeniden hayat buldu
10:43 CHP’li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı
AjansHaber Gündem Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent’in de bulunduğu 23 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bir şüpheli ise serbest bırakıldı.

Yayınlanma
14
Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 24 şüpheliden 23’ü, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan bir şüpheli ise serbest bırakıldı. Aynı soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınan 17 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

Soruşturma kapsamında iddialar

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, Ahbap Derneği bünyesinde toplanan yardım ve bağışların kullanımına ilişkin mali incelemeler yapılıyor. Soruşturma dosyasında, şüpheliler hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “nitelikli dolandırıcılık”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve ilgili diğer suçlamalara yönelik iddialar yer alıyor. Bu iddialar henüz yargı kararıyla kesinleşmiş değil. 

MASAK incelemeleri ve operasyon süreci

Soruşturma kapsamında MASAK incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarının yürütüldüğü, mali hareketlerin araştırıldığı belirtildi. İlk operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilere yönelik soruşturmanın genişletildiği, sonraki operasyonlarla yeni gözaltılar gerçekleştirildiği öğrenildi. Polis ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışmaları kapsamında farklı illerde operasyonlar düzenlenirken, jandarma tarafından gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. 

#haluk levent ahbap
Ahbap soruşturmasında MASAK raporu: 190 milyon liralık bahis ve izaha muhtaç para trafiği
Ahbap soruşturmasında MASAK raporu: 190 milyon liralık bahis ve izaha muhtaç para trafiği
#Gündem / 13 Temmuz 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Adalet Bakanı Gürlek, tazminat davasından kazandığı 150 bin lirayı Türk Kızılaya bağışladı
Adalet Bakanı Gürlek, tazminat davasından kazandığı 150 bin lirayı Türk Kızılaya bağışladı
Haluk Levent’e soruşturmada gözaltı kararı
Haluk Levent’e soruşturmada gözaltı kararı
15 Temmuz şehitleri köprüde düzenlenecek yürüyüşle anılacak
15 Temmuz şehitleri köprüde düzenlenecek yürüyüşle anılacak
YÖK’ten Yeditepe Üniversitesindeki mezuniyet töreni olayına soruşturma 
YÖK’ten Yeditepe Üniversitesindeki mezuniyet töreni olayına soruşturma 
Osmaniye’de 7 yaşındaki Harun, biyonik kulak ameliyatıyla yeniden duymaya başladı Ü
Osmaniye’de 7 yaşındaki Harun, biyonik kulak ameliyatıyla yeniden duymaya başladı Ü
Spor
Fenerbahçe, Mason Greenwood transferini duyurdu
Fenerbahçe, Mason Greenwood transferini duyurdu
Gündem
TRT 1’in 15 Temmuz özel yapımı “Asırlık Gece” çarşamba akşamı ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak
TRT 1’in 15 Temmuz özel yapımı “Asırlık Gece” çarşamba akşamı ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak
Bahçeli: “15 Temmuz, çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür”
Bahçeli: “15 Temmuz, çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “15 Temmuz, Türkiye Yüzyılı’nın İstiklal Beyannamesidir”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “15 Temmuz, Türkiye Yüzyılı’nın İstiklal Beyannamesidir”
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.