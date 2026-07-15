Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 24 şüpheliden 23’ü, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan bir şüpheli ise serbest bırakıldı. Aynı soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınan 17 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Soruşturma kapsamında iddialar

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, Ahbap Derneği bünyesinde toplanan yardım ve bağışların kullanımına ilişkin mali incelemeler yapılıyor. Soruşturma dosyasında, şüpheliler hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “nitelikli dolandırıcılık”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve ilgili diğer suçlamalara yönelik iddialar yer alıyor. Bu iddialar henüz yargı kararıyla kesinleşmiş değil.

MASAK incelemeleri ve operasyon süreci

Soruşturma kapsamında MASAK incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarının yürütüldüğü, mali hareketlerin araştırıldığı belirtildi. İlk operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilere yönelik soruşturmanın genişletildiği, sonraki operasyonlarla yeni gözaltılar gerçekleştirildiği öğrenildi. Polis ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışmaları kapsamında farklı illerde operasyonlar düzenlenirken, jandarma tarafından gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.