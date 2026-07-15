Bahçeli: “15 Temmuz, çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı anma mesajında, hain kalkışmanın ardındaki asıl tehlikeye dikkat çekerek milli birlik mesajı verdi.

15 Temmuz’un yalnızca bir darbe girişimi olarak değerlendirilemeyeceğini ifade eden Bahçeli, yaşananların doğrudan Türkiye Cumhuriyeti’ni ve milli iradeyi hedef alan kapsamlı bir plan olduğunu belirtti.

Mesajında, 15 Temmuz’un doğru anlaşılmasının hem geçmişten ders çıkarılması hem de geleceğin korunması açısından önem taşıdığını vurgulayan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

“15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin içeriden çökertilmek, milli egemenliğin gasp edilmek ve Türk milletinin iradesinin zincire vurulmak istendiği çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür. Bu nedenle 15 Temmuz’u doğru okumak, yalnızca geçmişi anlamak bakımından değil, geleceği korumak bakımından da milli bir mecburiyettir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve hürmetle anıyorum. Gazilerimize sağlık, afiyet ve uzun ömürler niyaz ediyorum. Rabbim milletimizi her türlü fitneden, devletimizi her türlü saldırıdan muhafaza buyursun.”