Nasuh Mahruki, 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle tutuklandı

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Mahruki’nin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Bakırköy Adliyesine sevk edildi.
Savcılık tutuklama talep etti
Savcılıkta ifadesi alınan Mahruki, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, dosya kapsamındaki değerlendirmesinin ardından Mahruki’nin aynı suçtan tutuklanmasına karar verdi.
Soruşturma paylaşım üzerine başlatıldı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Mahruki’nin dijital platformlarda yer alan ve 15 Temmuz darbe teşebbüsüne yönelik ifadeler içeren sosyal medya paylaşımları üzerine resen soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Mahruki, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.