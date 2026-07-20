Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Charles’ın Cambridge Merkez Camisi ziyaretine ilişkin mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral 3. Charles’ın “Avrupa’nın ilk çevre dostu camisi” olarak gösterilen Cambridge Merkez Camisi ve Külliyesi’ne gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin yazılı mesaj yayımladı.

Yaklaşık 7 yıl önce ibadete açılan caminin Kral Charles’ın ziyaretiyle anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptığını belirten Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

“(Cambridge Merkez Camisi’nin) İlk tuğlasının konulmasından itibaren ayrımcılığa karşı dayanışmanın, nefrete karşı saygının sembolü olan camimizin, bu misyonunu başarıyla yerine getirdiğini görüyoruz.”

Erdoğan, Kral Charles’ın farklı kültür, köken ve inançlara mensup insanların barış içinde bir arada yaşamasına verdiği önemin ve bu yöndeki çabalarının yakından takip edildiğini vurguladı.

İslam karşıtlığı ve kültürel ırkçılığın küresel ölçekte yükseldiği bir dönemde gerçekleştirilen ziyaretin ayrıca büyük önem taşıdığına işaret eden Erdoğan, Kral Charles’ın şahsında dost İngiltere halkına selamlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Charles’ı Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını da ifade ederken, başta Türk vatandaşları olmak üzere İngiltere’de yaşayan Müslüman toplumu hürmetle selamladı.

Avrupa’nın ilk çevre dostu camisi

İngiltere’nin Cambridge kentinde inşa edilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla 2019 yılında ibadete açılan Cambridge Merkez Camisi, “Avrupa’nın ilk çevre dostu camisi” olarak öne çıkıyor.

Sıfır karbon ayak izi hedefiyle tasarlanan camide fotovoltaik güneş panelleri, hava kaynaklı ısı pompaları, doğal havalandırma sistemi ve sürdürülebilir ormanlardan elde edilen ahşap malzemeler kullanılıyor. Yağmur suyu depolama sistemi, güneş enerjisinden elektrik üretimi ve enerji verimliliğine yönelik mimari çözümler de caminin çevreci özellikleri arasında yer alıyor.

Mimarisinde Cambridge’in tarihi dokusundan izler taşıyan cami, ibadet hizmetlerinin yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği, sağlık farkındalığı etkinlikleri, gençlere yönelik sosyal sorumluluk çalışmaları ve farklı dini topluluklarla yürüttüğü ortak faaliyetlerle de toplum yaşamına katkı sunuyor.