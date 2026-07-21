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AHBAP soruşturmasında Oğuzhan Uğur dahil 9 tutuklama

“AHBAP Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı” iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen ve aralarında internet yayıncısı Oğuzhan Uğur’un da bulunduğu 9 şüpheli, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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AHBAP soruşturmasında Oğuzhan Uğur dahil 9 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin Çağlayan’daki İstanbul Adliyesinde savcılık sorguları tamamlandı. Şüphelilerden 9’u tutuklama, 1’i ise adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikten tutuklama kararı

Sulh Ceza Hakimliği, dosyadaki delil durumu ve yürütülen adli süreci değerlendirerek Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş ve Ersin Gökgün’ün “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” ile “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından tutuklanmasına karar verdi. Şüpheli Özgür Ömer Güner hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması hükme bağlandı.

MASAK raporları soruşturmanın seyrini değiştirdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, AHBAP Derneği çalışanları ve bağlantılı kişilere ilişkin MASAK raporları ile hesap hareketleri detaylı şekilde incelendi. Teknik ve fiziki takiplerde şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri gerçekleştirdiği, kendi aralarında yüksek miktarlı para transferleri yaptığı, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadığı ve bu yolla büyük kayıplar yaşadığı tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdiğibelirlendi.

Tutuklu sayısı 27’ye yükseldi

Soruşturma kapsamında daha önce düzenlenen ilk operasyonda derneğin kurucusu Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 14 şüpheli, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda ise 4 şüpheli tutuklanmıştı. Son kararla birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 27’ye yükseldi. Dernek ile bazı şüphelilere ait mal varlıklarına yönelik el koyma tedbirlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

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