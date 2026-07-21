2026-YKS sonuçları açıklandı: Tercihler 29 Temmuz’da başlayacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026-YKS sonuçlarının erişime açıldığını bildirerek, yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı sınavın sonuçlarının ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden öğrenilebileceğini açıkladı.

Adayları, ailelerini ve eğitim camiasını tebrik eden Ersoy, üniversiteye yerleşecek öğrencilerin öğrenim hayatlarını başarıyla tamamlayarak ülkeye önemli katkılar sağlayacaklarına inandığını ifade etti.

Tercihler 29 Temmuz’da başlayacak

Ersoy, tercih sürecinin 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirterek, adaylara ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda tercih yapmaları, tercih edecekleri bölümleri iyi araştırmaları ve yayımlanacak tercih kılavuzunu dikkatle incelemeleri tavsiyesinde bulundu.

AYT’de 2 soru iptal edildi

ÖSYM, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde uygulanan YKS’ye ilişkin yapılan incelemeler sonucunda Alan Yeterlilik Sınavı'nda (AYT) iki sorunun iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi’ndeki 20 numaralı soru bilimsel değerlendirme sonucunda, Matematik Testi’ndeki 23 numaralı soru ise yargı kararı gereği iptal edilerek değerlendirme işlemleri buna göre yapıldı.

2026-YKS şampiyonları belli oldu

ÖSYM Başkanı Ersoy, sınavda dereceye giren adayları da açıkladı.

TYT birincileri:

• İlker Uyanıker (Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka MTAL/İstanbul)

• Abdullah Uslu (Eskişehir Fatih Fen Lisesi)

• Miraç Koşar (Şanlıurfa Fen Lisesi)

• Doğa Erdemir (Kadıköy Anadolu Lisesi/İstanbul)

• Şerif Efe Dartar (Kabataş Erkek Lisesi/İstanbul)

AYT birincileri:

• Sayısal: Şerif Efe Dartar (Kabataş Erkek Lisesi/İstanbul)

• Sözel: Enes Coşkun (Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi/İstanbul)

• Eşit Ağırlık: Tuğsem Bahar (Kabataş Erkek Lisesi/İstanbul)

YDT birincileri:

• Almanca: Eylül Uyar

• Arapça: Ammar Mahmut

• Fransızca: Sena İlhan

• İngilizce: Doğa Erdemir

• Rusça: Ela Demirel

Kadın adayların katılım oranı daha yüksek oldu

Ersoy’un paylaştığı verilere göre, TYT’ye başvuran 2 milyon 425 bin 627 adayın 2 milyon 255 bin 76’sı sınava katıldı. AYT’ye başvuran 1 milyon 627 bin 970 adaydan 1 milyon 473 bin 113’ü, YDT’ye başvuran 203 bin 640 adaydan ise 143 bin 270’i sınava girdi.

Kadın adayların sınava katılım oranı tüm oturumlarda erkek adaylardan daha yüksek gerçekleşti. TYT’de kadın adayların katılım oranı yüzde 94,21, erkek adayların ise yüzde 91,48 oldu. AYT’de bu oran kadınlarda yüzde 92,33, erkeklerde yüzde 88,09 olarak kaydedildi. YDT’de ise kadın adayların katılım oranı yüzde 74,99, erkek adayların katılım oranı yüzde 63,81 oldu.

Test ortalamaları açıklandı

ÖSYM verilerine göre, ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin TYT doğru cevap ortalamaları,Türkçede 20,5, sosyal bilimlerde 10,2, temel matematikte 6,8 ve fen bilimlerinde 4,3 olarak gerçekleşti.

AYT’de matematik testi ortalaması 7,0 olurken, fizik 2,7, kimya 2,2, biyoloji 3,0, Türk dili ve edebiyatı 6,1, tarih-1 2,6, coğrafya-1 1,7, tarih-2 1,7, coğrafya-2 2,1, felsefe grubu 1,6, din kültürü ve ahlak bilgisi/ek felsefe grubu 1,9 ortalamaya ulaştı.

YDT ortalamaları ise Almancada 43,0, Arapçada 44,3, Fransızcada 46,1, İngilizcede 37,1 ve Rusçada 56,9 olarak açıklandı.

Özvar’dan tercih tavsiyesi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, adayların ilgi alanlarını, yeteneklerini ve hedeflerini dikkate alarak tercih yapmalarını tavsiye etti.

Özvar, özellikle yapay zeka, dijital teknolojiler ve geleceğin mesleklerine yönelik yeni lisans ve ön lisans programlarının değerlendirilmesini önererek tüm adaylara başarı dileğinde bulundu.