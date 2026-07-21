Özgür Özel: "Birkaç gün içinde yeni partimizi kuruyoruz"

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM'de düzenlenen CHP Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, yeni bir siyasi parti kuracaklarını duyurdu.
Konuşmasına duygusal ifadelerle başlayan Özel, bu kürsüye bir vedanın hüznüyle çıktığını belirterek, yeni sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
“Yeni partimizi milletvekillerimizle kuruyoruz”
Yeni partinin kuruluş çalışmalarının son aşamaya geldiğini ifade eden Özel, şunları söyledi:
“Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım. Milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partimizi milletimizin seçtiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.”
“Ana muhalefet partisi olacağız”
Kuruluş sürecindeki teknik işlemlerin kısa süre içinde tamamlanacağını belirten Özel, yeni partinin Meclis’teki milletvekili sayısıyla ana muhalefet konumuna yükseleceğini ifade etti.
Özel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farklı Türkiye Büyük Millet Meclisinin ana muhalefet partisi oluyoruz. Bugün bu kürsüye Cumhuriyet Halk Partisi’nin grup kürsüsüne veda ederken ana muhalefet partisinin grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz.”