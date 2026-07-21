HAVELSAN’ın yerli deniz gözetleme sistemi KKTC’de devrede

HAVELSAN tarafından Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Gazimağusa kentinde kurulan yapay zeka destekli yerli Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi hizmete girdi. Radarlar, elektronik sistemler, haberleşme altyapısı ve sahada kurulan kulelerle entegre çalışan sistem, deniz trafiğinin anlık olarak izlenmesini sağlayacak.

Yapay zeka destekli yerli sistem devreye alındı

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, sistemin tamamen entegre bir yapıda çalıştığını belirterek, yabancı gemi hareketleri, insan kaçakçılığı ve yasa dışı faaliyetlerin gelişmiş analiz kabiliyetleriyle takip edilebileceğini söyledi.

Nacar, sistemin önceki projelere kıyasla daha yüksek yerlilik oranına sahip olduğunu ifade ederek, “Sistem mevcut sistemlerimizle entegre çalışabiliyor ve yapay zeka destekli analiz yeteneğiyle durumsal farkındalığı üst seviyelere çıkarıyor.” dedi.

Türk Boğazları’ndaki tecrübe KKTC’ye taşındı

HAVELSAN’ın 2023 yılında Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sisteminde yabancı menşeli yazılımları yerli çözümlerle değiştirdiğini hatırlatan Nacar, KKTC’de kurulan yeni sistemin bu altyapının daha ileri seviyeye taşınmış versiyonu olduğunu vurguladı.

Yeni sistemde yazılımın yanı sıra sensör ve diğer kritik bileşenlerde de yerlilik oranının artırıldığı belirtildi.

“Mavi Vatan’da Türkiye ve KKTC’nin gözü olacak”

Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesinin yalnızca deniz trafiğini yönetmekle sınırlı olmadığını ifade eden Nacar, sistemin bölgesel güvenlik açısından da stratejik önem taşıdığına dikkati çekti.

Nacar, “Bu sistem sayesinde burada olan biten, çok daha rahat tespit edilip görüntülenebilecek. Bu, bize daha fazla özgürce hareket etmeyi getirecek. Başkalarına bağımlı olmadan kendi sistemlerimizle durumsal farkındalığı denizde sağlayacak. KKTC, kaçakçılık, illegal işler ve gemi trafiğinin emniyeti açısından bu sistemden azami ölçüde yararlanacaktır.” ifadelerini kullandı.

Deniz güvenliğine önemli katkı sağlayacak

KKTC’ye kazandırılan sistemin Doğu Akdeniz’deki deniz güvenliğine önemli katkılar sunacağını belirten Nacar, “KKTC’ye kurulan yapay zeka destekli yerli dijital deniz gözetleme sistemi, Doğu Akdeniz ‘Mavi Vatan’da deniz güvenliğini önemli ölçüde artıracaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Benzer projeler dost ülkelerde de uygulanıyor

HAVELSAN’ın yalnızca Türkiye’de değil, dost ve müttefik ülkelerde de sahil güvenlik, radar ve deniz gözetleme sistemleri kurduğunu aktaran Nacar, Karadeniz, Güneydoğu Asya ve Afrika’da benzer projelerin hayata geçirildiğini söyledi.

2026’da yapay zeka ve büyük veri yatırımları sürecek

HAVELSAN’ın faaliyet alanını savunma teknolojilerinin ötesine taşıdığını ifade eden Nacar, havacılık simülasyonları, komuta kontrol sistemleri ve savaş yönetim yazılımlarının yanı sıra büyük veri, yapay zeka ve bulut bilişim alanlarında yeni projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Nacar, “HAVELSAN, büyük veri, yapay zeka ve bulut bilişim alanlarında yeni projelerle 2026’da daha da güçlenecektir.” dedi.