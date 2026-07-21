Arakçi: "Türkiye, İran’ı hedef alan bölünme planlarının önlenmesinde önemli rol oynadı"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bölgesel gelişmeler ve çatışma sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik planlarına değinen Arakçi, Türkiye’nin izlediği diplomasi trafiği ve sergilediği tutumun süreçte önemli bir rol oynadığını ifade etti.

“Türkiye sağlam bir duruş sergiledi”

Çatışma sürecinde Türkiye’nin ilkeli bir politika izlediğini belirten Arakçi, Ankara’nın yürüttüğü diplomatik temasların kritik önem taşıdığını söyledi.

Arakçi, şu ifadeleri kullandı:

“Bana durumu kontrol altına alacaklarını ve buna izin vermeyeceklerini söylediler. Türkiye bu süreçte önemli bir rol oynadı. Amerikalılarla görüştüler ve bu konuda son derece dikkatli davrandılar. Tüm bu çabalar boşa çıktı.”

Diplomasi trafiğinin perde arkasını anlattı

Türkiye’nin ABD ile yürüttüğü temasların sürecin yönetilmesinde etkili olduğunu belirten Arakçi, İran’a yönelik planların başarısızlıkla sonuçlandığını savundu.

Irak’a yönelik açıklama

Savaşın ilk günlerinde ABD Başkanı Donald Trump’ın Irak’taki bazı liderlerle görüştüğünü aktaran Arakçi, bu süreçte Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkilileri, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile temaslarda bulunduğunu söyledi.

Arakçi, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Savaşın 4. gününde Trump, Irak’ta bazı liderleri tek tek aradı ve onlarla görüştü. ‘Az önce oraya silah gönderdik ama bu silahların nereye gittiğini bilmiyoruz’ dedi. Mesud Barzani, Talabani, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüştüm. Kendilerine, ‘Eğer Irak’ta tehdit gelirse, bize yönelik en ufak bir tehdit gelirse karşılık veririz.’ dedim.”