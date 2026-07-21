Dini değerlere yönelik paylaşımlar nedeniyle Fatma Soydaş hakkında gözaltına alındı 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağıladığı iddiasıyla Fatma Soydaş hakkında soruşturma başlattı.
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medyada “ffatmaase_” kullanıcı adıyla paylaşım yaptığı belirtilen Soydaş’ın içeriklerinde Türk Ceza Kanununun 216/3. maddesinde düzenlenen “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçunun unsurlarının bulunduğu değerlendirildi.
Gözaltı talimatı verildi
Yapılan araştırmalarda şüphelinin İstanbul’da bulunduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Sosyal medya hesaplarına erişim engeli
Soruşturma kapsamında, suça konu paylaşımların yer aldığı sosyal medya hesapları hakkında da adli tedbir uygulandı. Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebi üzerine 21 Temmuz 2026 tarihli kararıyla şüpheliye ait TikTok ve Instagram hesaplarına erişimin engellenmesine hükmetti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan yapılan açıklamada, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtilerek, kamuoyunun gelişmeler hakkında bilgilendirileceği ifade edildi.