Okul saldırısında yeni aşama: Savcılık, saldırgan öğrencinin anne ve babası için ceza talep etti

Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulunda meydana gelen ve 10 kişinin hayatını kaybettiği, 15 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, olay sırasında yaşamını yitiren 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli’nin anne ve babası şüpheli olarak yer aldı. Savcılık, ebeveynlerin ihmal ve sorumluluklarına ilişkin değerlendirmeler doğrultusunda haklarında çeşitli suçlardan ceza verilmesini talep etti.

Baba için birden fazla suçlama yöneltildi

İddianamede, tutuklu bulunan baba Uğur Mersinli’nin 10 kişinin ölümü nedeniyle “olası kastla öldürme”, 15 kişinin yaralanması nedeniyle “olası kastla yaralama” ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet suçlarından yargılanması istendi.

Anne Peyman Pınar Mersinli hakkında ise “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçlamasıyla dava açılması talep edildi.

Yargılama süreci mahkemenin kararının ardından başlayacak

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere ilgili ağır ceza mahkemesine gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde sanıklar hakkında yargılama süreci resmen başlayacak.