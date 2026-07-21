THY ile HAVELSAN’dan stratejik iş birliği: 12 yeni uçuş simülatörü için imzalar atıldı

Türk Hava Yolları (THY) ile HAVELSAN arasında, 8 tam uçuş simülatörü (Full Flight Simulator-FFS) ve 4 uçuş eğitim cihazının (Flight Training Device-FTD) tedarikine yönelik önemli bir sözleşmeye imza atıldı.

THY İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre anlaşma, 2026 yılının ocak ayında temeli atılan simülatör hangarları ile 2027 yılında ilk etabının hizmete girmesi planlanan ve 2028’de tamamlanacak yeni Uçuş Eğitim Merkezi’nin kapasitesini önemli ölçüde artıracak.

Simülatörler tamamen Türkiye’de üretilecek

Sözleşme kapsamında tedarik edilecek tüm simülatörler yerli ve milli imkanlarla Türkiye’de üretilecek. Yeni sistemler, Türk Hava Yollarının hızla büyüyen eğitim altyapısına entegre edilerek pilot eğitim süreçlerinde kullanılacak.

Projeyle birlikte ileri seviye pilot eğitim sistemlerinin yerli teknolojilerle geliştirilmesi desteklenirken, Türkiye’nin yüksek teknoloji ve simülasyon alanındaki kabiliyetlerinin de güçlendirilmesi amaçlanıyor.

HAVELSAN geniş gövdeli uçak simülasyonuna adım atıyor

Anlaşma kapsamında HAVELSAN, hem dar gövdeli hem de geniş gövdeli uçak tiplerine yönelik simülatörler geliştirecek.

Bu kapsamda şirket, ilk kez geniş gövdeli uçuş simülasyonu alanında faaliyet gösterecek. Böylece HAVELSAN, sivil havacılık simülasyon teknolojilerinde yeni bir yetkinlik kazanarak ürün yelpazesini genişletmiş olacak.

THY’nin büyüme hedeflerine katkı sağlayacak

Türk Hava Yolları, stratejik büyüme planı doğrultusunda 2033 yılına kadar filosundaki uçak sayısını 800’ün üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Artan filo büyüklüğüne paralel olarak pilot eğitim kapasitesinin de yükseltilmesi planlanırken, yeni simülatörler bu hedef doğrultusunda kritik rol üstlenecek.

Eğitim merkezlerinde 6 HAVELSAN simülatörü aktif kullanılıyor

Türk Hava Yollarının eğitim merkezlerinde halihazırda HAVELSAN tarafından geliştirilen ve Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansının (EASA) Seviye D standartlarına göre sertifikalandırılan 6 tam uçuş simülatörü aktif olarak görev yapıyor.

Bu simülatörler;

• 3 Airbus A320 NEO/CEO,

• 2 Boeing 737 MAX ve

• 1 Boeing 737 NG tiplerinden oluşuyor.



Öte yandan THY’nin 2025 Paris Havacılık Fuarı sırasında sipariş ettiği Boeing 737 MAX tam uçuş simülatörünün de EASA sertifikasyon süreci kısa süre önce başarıyla tamamlandı.

“Avrupa’nın en büyük uçuş eğitim merkezlerinden biri olacak”

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker, yeni siparişlerin şirketin uzun vadeli eğitim stratejisinin önemli bir parçasını oluşturduğunu belirtti.

Şeker, şunları söyledi:

“Yeni verilen siparişlerle birlikte 2033 yılında Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim Merkezi, 3 kampüste hem Türk Hava Yolları ekiplerinin ihtiyacını karşılayan hem de başka hava yollarına hizmet veren Avrupa’nın en büyük uçuş eğitim merkezlerinden biri haline gelecek. Bu hedefimize yerli ve milli simülatör çözümleriyle değerli katkılar sağlayan HAVELSAN’a teşekkür ediyoruz.”

Mehmet Akif Nacar: “Geniş gövde simülasyonunda önemli bir kilometre taşı”

HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar da sözleşmenin şirket açısından stratejik önem taşıdığına dikkati çekerek şu değerlendirmede bulundu:

“Bu sözleşme, geniş gövde uçuş simülasyonu alanına girişimizi temsil etmesi bakımından önemli bir kilometre taşıdır. Uzun soluklu iş ortağımız, ülkemizin bayrak taşıyıcı markası Türk Hava Yollarına, bize duyduğu güven için teşekkür ediyor, pilot eğitimi alanında ileri teknolojiye dayalı, yüksek kaliteli simülasyon çözümleri sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.”

Yeni anlaşmayla birlikte THY’nin pilot eğitim altyapısı önemli ölçüde güçlenirken, HAVELSAN’ın sivil havacılık simülasyon teknolojilerindeki kabiliyetleri de yeni bir aşamaya taşınmış olacak. Proje, Türkiye’nin havacılık ve savunma sanayisinde yerli ve milli yüksek teknoloji üretim kapasitesini artıran stratejik adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.