Haziranda konut satışları yüzde 15,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde haziran ayında toplam 129 bin 979 konut satıldı. Satışlar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artış gösterdi.

Toplam satışların 43 bin 406’sını ilk el, 86 bin 573’ünü ise ikinci el konutlar oluşturdu. İlk el konut satışları yıllık bazda yüzde 23,1, ikinci el konut satışları ise yüzde 12,5 arttı. Toplam satışlar içinde ilk el konutların payı yüzde 33,4, ikinci el konutların payı ise yüzde 66,6 olarak gerçekleşti.

İpotekli satışlarda güçlü yükseliş

Haziran ayında ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72,1 artarak 25 bin 993’e ulaştı. Diğer konut satışları ise yüzde 7,1 artışla 103 bin 986 olarak kaydedildi.

Toplam satışlar içinde ipotekli satışların payı yüzde 20, diğer satışların payı ise yüzde 80 oldu.

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla ilk el konut satışları yüzde 1,5, ikinci el konut satışları ise yüzde 8,6 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise bir önceki aya kıyasla ilk el konut satışları yüzde 2,3, ikinci el konut satışları yüzde 0,9 arttı.

Yabancılara 2 bin 15 konut satıldı

Haziran ayında yabancılara yapılan konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 2 bin 15’e yükseldi. Yabancılara yapılan satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,6 olarak hesaplandı.

Ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı 381 ile Rusya vatandaşlarına yapıldı. Rusya’yı 170’er konutla Ukrayna ve İran vatandaşları takip etti.

İlk 6 ayda satışlar geriledi

Ocak-haziran döneminde ilk el konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 artarak 221 bin 487 oldu. Aynı dönemde ikinci el konut satışları yüzde 4,8 azalışla 478 bin 29’a geriledi.

Böylece yılın ilk altı ayında toplam konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 azalarak 699 bin 516 olarak gerçekleşti.

İlk altı aylık dönemde ipotekli konut satışları yüzde 32,2 artışla 142 bin 794’e yükselirken, diğer konut satışları yüzde 9,3 azalarak 556 bin 722 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları ise yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 azalarak 9 bin 83 olarak kayıtlara geçti.