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AjansHaber Ekonomi TCMB’nin resmi rezervleri 163,3 milyar dolara yükseldi

TCMB’nin resmi rezervleri 163,3 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) resmi rezerv varlıkları, 10 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre yüzde 2,3 artarak 163 milyar 302 milyon dolara yükseldi.

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TCMB’nin resmi rezervleri 163,3 milyar dolara yükseldi
KAYNAK: (AA)

TCMB, 10 Temmuz haftasına ilişkin “Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri” verilerini yayımladı.

Verilere göre, resmi rezerv varlıkları önceki haftaya göre yüzde 2,3 artışla 163 milyar 302 milyon dolar seviyesine çıktı.

Döviz varlıkları aynı dönemde yüzde 9,5 artarak 59,4 milyar dolara yükselirken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 1,6 azalışla 96,2 milyar dolar oldu. IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise 7,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kamu sektörünün (Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim) kısa vadeli döviz yükümlülükleri, bir önceki haftaya göre yüzde 0,1 azalarak 120,9 milyar dolara geriledi. Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri yüzde 0,6 artışla 57,9 milyar dolara çıkarken, şarta bağlı döviz yükümlülükleri yüzde 0,7 azalışla 63 milyar dolar seviyesinde kaydedildi.

Aynı hafta itibarıyla Merkez Bankasının toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan net döviz yükümlülükleri 16,6 milyar dolar, altın swaplarından kaynaklanan net alacakları ise 2,8 milyar dolar olarak hesaplandı.

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