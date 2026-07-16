Bakan Göktaş: "Çocukları suça sürüklenmeden önce korumayı hedefliyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suça sürüklenen çocuklara yönelik hazırlanan kanun teklifinden sosyal medya düzenlemesine, kreş çalışmalarından Aile ve Gençlik Fonu’na kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

“Amacımız riski en başından itibaren ortadan kaldırmak”

TBMM’ye sunulan, suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren 18 maddelik kanun teklifine değinen Göktaş, çocukların suça sürüklenmeden önce korunmasını amaçladıklarını söyledi:

“Amacımız, çocuğun suça sürüklenmeden önceki riskleri olduğu andan itibaren minimize etmek, ortadan kaldırmak.”

Göktaş, adli sürece giren çocuklar için de yargı ve ilgili kurumlarla koordinasyon içinde etkin bir mekanizma kurulacağını belirterek, “Adli sürece giren çocuklarla ilgili de sürecin en başından itibaren yargıyla ve ilgili bütün kurumlarla sıkı bir işbirliği içerisinde, etkin bir koordinasyon mekanizması oluşturmayı amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Amacımız çocuğu cezalandırmak değil”

Yeni düzenlemeyle çocuklara yönelik tedbir mekanizmalarının tek çatı altında toplanacağını belirten Göktaş, çocuğun adli sürece girmesiyle birlikte ilgili kurumların eş zamanlı bilgilendirileceğini ve koruyucu tedbirlerin gecikmeden uygulanacağını söyledi.

Göktaş, Bakanlık bünyesinde oluşturulacak izleme sistemiyle tedbirlerin etkin şekilde takip edileceğini belirterek, her kurumun görev ve sorumluluğunun netleştirileceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bizim amacımız çocuğu daha da cezalandırmak değil. En temelinden olaya müdahale etmek ve çocuğun üstün yararını gözeterek onu tekrar topluma kazandırmak.”

Bağımlı çocuklara zorunlu tedavi, veliye tazyik cezası

Yeni düzenlemeyle bağımlılık nedeniyle risk altında bulunan 18 yaş altındaki çocukların zorunlu tedavi kapsamına alınacağını belirten Göktaş, ailelerin tedbir kararını uygulamaması halinde yaptırım öngörüldüğünü söyledi:

“Bu tedbir kararını uygulamakta imtina eden özellikle veliye de 3 günden 10 güne kadar bir tazyik cezası öneriliyor.”

“Çocuğu en başından itibaren takip edebileceğiz”

Bakanlık koordinasyonunda tüm kurumların ortak çalışacağı yeni bir sistem kurulacağını ifade eden Göktaş, çocukların ve ailelerinin süreç boyunca yakından izleneceğini belirtti:

“Bütün bu tedbirlerden en başından itibaren haberdar olduğumuz için çocuğu en başından itibaren takip edebileceğiz.”

Sosyal medya düzenlemesi ekim ayında yürürlüğe girecek

15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesi ile 15-18 yaş grubuna yönelik ayrıştırılmış içerik uygulamasına ilişkin yönetmeliğin ekim ayında yürürlüğe gireceğini açıklayan Göktaş, uygulamanın Türkiye genelinde etkin şekilde hayata geçirileceğini söyledi.

Kreş sayısı artırılacak

Belediyeler ve kamu kurumlarının kreş açmasına yönelik yeni standartların belirlendiğini aktaran Göktaş, özellikle sağlık çalışanları için 7/24 hizmet verecek çocuk bakım evlerinin hayata geçirileceğini ifade etti.

Aile ve Gençlik Fonu’na 290 bin başvuru

Aile ve Gençlik Fonu’na bugüne kadar 290 bin 213 başvuru yapıldığını açıklayan Göktaş, destek programı kapsamında dün akşam itibarıyla 15 bin 101 bebeğin dünyaya geldiğini bildirdi.