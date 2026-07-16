16 Temmuz 2026 Perşembe
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
16:57 “Asırlık Gece” dizisi, ilk üç bölümüyle 15 Temmuz’un kritik saatlerini ekrana taşıdı
12:40 MSB: "Geçen hafta 3 PKK’lı terörist teslim oldu, Lazkiye Limanı’na 18 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleştirildi"
11:28 15 Temmuz’un 10. yılında dünyadan ortak mesaj: Demokrasi ve milli irade vurgusu
10:04 Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 25 kişi hakkında gözaltı kararı
AjansHaber Gündem Bakan Göktaş: "Çocukları suça sürüklenmeden önce korumayı hedefliyoruz"

Bakan Göktaş: "Çocukları suça sürüklenmeden önce korumayı hedefliyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, suça sürüklenen çocuklara ilişkin kanun teklifinin temel amacının riskleri erken aşamada tespit ederek çocukları korumak olduğunu belirtti. Göktaş, sosyal medya düzenlemesine ilişkin yönetmeliğin ise ekim ayında yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Yayınlanma
14
Bakan Göktaş: "Çocukları suça sürüklenmeden önce korumayı hedefliyoruz"
KAYNAK: (AA)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suça sürüklenen çocuklara yönelik hazırlanan kanun teklifinden sosyal medya düzenlemesine, kreş çalışmalarından Aile ve Gençlik Fonu’na kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

“Amacımız riski en başından itibaren ortadan kaldırmak”

TBMM’ye sunulan, suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren 18 maddelik kanun teklifine değinen Göktaş, çocukların suça sürüklenmeden önce korunmasını amaçladıklarını söyledi:

“Amacımız, çocuğun suça sürüklenmeden önceki riskleri olduğu andan itibaren minimize etmek, ortadan kaldırmak.”

Göktaş, adli sürece giren çocuklar için de yargı ve ilgili kurumlarla koordinasyon içinde etkin bir mekanizma kurulacağını belirterek, “Adli sürece giren çocuklarla ilgili de sürecin en başından itibaren yargıyla ve ilgili bütün kurumlarla sıkı bir işbirliği içerisinde, etkin bir koordinasyon mekanizması oluşturmayı amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Amacımız çocuğu cezalandırmak değil”

Yeni düzenlemeyle çocuklara yönelik tedbir mekanizmalarının tek çatı altında toplanacağını belirten Göktaş, çocuğun adli sürece girmesiyle birlikte ilgili kurumların eş zamanlı bilgilendirileceğini ve koruyucu tedbirlerin gecikmeden uygulanacağını söyledi.

Göktaş, Bakanlık bünyesinde oluşturulacak izleme sistemiyle tedbirlerin etkin şekilde takip edileceğini belirterek, her kurumun görev ve sorumluluğunun netleştirileceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bizim amacımız çocuğu daha da cezalandırmak değil. En temelinden olaya müdahale etmek ve çocuğun üstün yararını gözeterek onu tekrar topluma kazandırmak.”

Bağımlı çocuklara zorunlu tedavi, veliye tazyik cezası

Yeni düzenlemeyle bağımlılık nedeniyle risk altında bulunan 18 yaş altındaki çocukların zorunlu tedavi kapsamına alınacağını belirten Göktaş, ailelerin tedbir kararını uygulamaması halinde yaptırım öngörüldüğünü söyledi:

“Bu tedbir kararını uygulamakta imtina eden özellikle veliye de 3 günden 10 güne kadar bir tazyik cezası öneriliyor.”

“Çocuğu en başından itibaren takip edebileceğiz”

Bakanlık koordinasyonunda tüm kurumların ortak çalışacağı yeni bir sistem kurulacağını ifade eden Göktaş, çocukların ve ailelerinin süreç boyunca yakından izleneceğini belirtti:

“Bütün bu tedbirlerden en başından itibaren haberdar olduğumuz için çocuğu en başından itibaren takip edebileceğiz.”

Sosyal medya düzenlemesi ekim ayında yürürlüğe girecek

15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesi ile 15-18 yaş grubuna yönelik ayrıştırılmış içerik uygulamasına ilişkin yönetmeliğin ekim ayında yürürlüğe gireceğini açıklayan Göktaş, uygulamanın Türkiye genelinde etkin şekilde hayata geçirileceğini söyledi.

Kreş sayısı artırılacak

Belediyeler ve kamu kurumlarının kreş açmasına yönelik yeni standartların belirlendiğini aktaran Göktaş, özellikle sağlık çalışanları için 7/24 hizmet verecek çocuk bakım evlerinin hayata geçirileceğini ifade etti.

Aile ve Gençlik Fonu’na 290 bin başvuru

Aile ve Gençlik Fonu’na bugüne kadar 290 bin 213 başvuru yapıldığını açıklayan Göktaş, destek programı kapsamında dün akşam itibarıyla 15 bin 101 bebeğin dünyaya geldiğini bildirdi.

#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
Evlilik kredisi desteğinde başvuru sayısı 285 bini aştı
Evlilik kredisi desteğinde başvuru sayısı 285 bini aştı
#Gündem / 04 Temmuz 2026
Bakan Göktaş: “Sosyal devlet vizyonumuzu sahada daha güçlü hale getiriyoruz”
Bakan Göktaş: “Sosyal devlet vizyonumuzu sahada daha güçlü hale getiriyoruz”
#Gündem / 17 Haziran 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Adalet Bakanı Gürlek, tazminat davasından kazandığı 150 bin lirayı Türk Kızılaya bağışladı
Adalet Bakanı Gürlek, tazminat davasından kazandığı 150 bin lirayı Türk Kızılaya bağışladı
Haluk Levent’e soruşturmada gözaltı kararı
Haluk Levent’e soruşturmada gözaltı kararı
15 Temmuz şehitleri köprüde düzenlenecek yürüyüşle anılacak
15 Temmuz şehitleri köprüde düzenlenecek yürüyüşle anılacak
YÖK’ten Yeditepe Üniversitesindeki mezuniyet töreni olayına soruşturma 
YÖK’ten Yeditepe Üniversitesindeki mezuniyet töreni olayına soruşturma 
Osmaniye’de 7 yaşındaki Harun, biyonik kulak ameliyatıyla yeniden duymaya başladı Ü
Osmaniye’de 7 yaşındaki Harun, biyonik kulak ameliyatıyla yeniden duymaya başladı Ü
Spor
Galatasaray’da Icardi dönemi sona erdi
Galatasaray’da Icardi dönemi sona erdi
Spor
Fenerbahçe, Mason Greenwood transferini duyurdu
Fenerbahçe, Mason Greenwood transferini duyurdu
Bakan Çiftçi: “Unutmadık, unutturmayacağız; irade bizim, zafer bizim”
Bakan Çiftçi: “Unutmadık, unutturmayacağız; irade bizim, zafer bizim”
MSB: "Geçen hafta 3 PKK’lı terörist teslim oldu, Lazkiye Limanı’na 18 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleştirildi"
MSB: "Geçen hafta 3 PKK’lı terörist teslim oldu, Lazkiye Limanı’na 18 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleştirildi"
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.