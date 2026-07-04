Evlilik kredisi desteğinde başvuru sayısı 285 bini aştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, evlilik yolunda ilk adımı atan gençlerin bu süreçte kendilerini daha güçlü ve güvende hissetmelerini önemsediklerini belirtti.

Gençleri desteklemeye yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Bakan Göktaş, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi ve evlilik öncesi eğitimlerle genç çiftlerin yanında olduklarını ifade etti.

Projeye ilişkin başvuru, eğitim, danışmanlık ve kredi ödemesi verilerini paylaşan Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 285 binden fazla başvuru aldık, 222 binden fazla gencimize eğitim ve danışmanlık desteği sunduk. 230 binden fazla gencimiz kredi almaya hak kazandı, 160 binden fazla gencimizin kredi ödemesini gerçekleştirdik. 18-25 yaş arasındaki çiftlerimize 250 bin TL 26-29 yaş arasındaki çiftlerimize ise 200 bin TL faizsiz kredi desteği sağlıyoruz. Eğer siz de kararınızı aldıysanız hemen 'ailegenclikfonu.aile.gov.tr' adresinden başvurabilirsiniz."