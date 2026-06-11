Bakan Göktaş: “Yuva kurmak isteyen gençlerimizin yanında olduk”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenmek isteyen gençlere yönelik desteklerin sürdüğünü belirterek, “Yuva kurmak isteyen gençlerimizin ve çocuk sahibi her ailenin yanında olduk.” dedi.

Genç çiftlere evlilik desteği

18-29 yaş arasındaki gençlere yönelik evlilik kredisi desteği sağladıklarını hatırlatan Göktaş, aile kurmak isteyen gençlerin yanında olduklarını belirtti.

Çocuk sahibi olan ailelere yönelik desteklerden de söz eden Göktaş, ilk çocuk için tek seferlik 5 bin lira ödeme yapıldığını, ikinci ve sonraki çocuklar için ise çocuk 5 yaşına gelene kadar düzenli destek sağlandığını kaydetti.

“Yalnız yaşayan insan sayımız artıyor”

Konuşmasında nüfus yapısındaki değişime dikkat çeken Göktaş, teknolojinin ve bireyselleşmenin aile yapısı üzerindeki etkilerine değinerek şunları söyledi:

“Bize hem sosyal medyada hem geleneksel mecralarda yalnızlık, her zaman bir güzellik gibi sunulmaya başlanıyor. Yalnız yaşayan insan sayımız artıyor. Evlilik yaşımız öteleniyor ve geç çocuk sahibi oluyoruz, çocuk sayımız azalıyor. Dolayısıyla ülke olarak da yaşlanıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 2026-2035 döneminin “Aile ve Nüfus On Yılı” ilan edildiğini belirten Göktaş, bu adımın aile değerlerini korumak ve genç nüfus yapısını desteklemek amacıyla atıldığını ifade etti.

Evlilik kredilerinde yeni düzenleme

Gençlere sunulan kredi desteğine ilişkin bilgi veren Göktaş, devletin evlilik hazırlığındaki gençlere 250 bin liralık kredi desteği sunduğunu belirtti.

Kredinin 2 yıl geri ödemesiz ve 4 yıl vadeli olduğunu aktaran Göktaş, çocuk sahibi olan çiftlere yönelik yeni uygulamayı da anlattı:

“Peki diyelim ki bir çocuğu oldu bu çiftimizin, kredisini bir yıl süreyle siliyoruz ve 12 ay daha erteleniyor. İki çocuk sahibi olduklarında ise bu 4 yıl içerisinde, 5 yıl içerisinde bütün krediyi hibe ediyoruz.”

Bugüne kadar program kapsamında 80 bin çiftin desteklendiğini kaydeden Göktaş, bu ailelerde 11 bin 600 bebeğin dünyaya geldiğini söyledi.

“Gençlerimiz bu destekten çok mutlu”

Kredi miktarına yönelik eleştirilere de değinen Göktaş, gençlerin uygulamadan memnun olduğunu belirterek, devletin hayatın her aşamasında vatandaşların yanında olduğunu vurguladı:

“ ‘200-250 bin lirayla kim evlenir?' diye zaman zaman eleştiriler alıyoruz ama gençlerimiz bu destekten çok mutlu. Devletimiz hayatınızın her alanında yanınızda mesajını çok net bir şekilde vermiş oluyoruz.”

Diyarbakır’a 828 milyon liralık doğum yardımı

Diyarbakır’da 38 bin 702 anneye düzenli destek sağlandığını açıklayan Göktaş, doğum yardımları kapsamında kentteki ailelere toplam 828 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Türkiye genelinde ise son bir yılda doğum yapan 1 milyon 50 bin 401 anneye ödeme gerçekleştirildiğini belirten Göktaş, yalnızca doğum yardımları için ülke genelinde yaklaşık 18 milyar lira kaynak aktarıldığını ifade etti.

“Güçlü aile, güçlü Türkiye”

Ailenin toplumun temel yapı taşı olduğunu vurgulayan Göktaş, Türk toplumunun en zor dönemlerde ailesinden güç aldığını belirterek, aile kurumunu güçlendirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

Programın sonunda Bakan Göktaş, geliştirdikleri “Solar-Wind Akıllı Hasat” projesiyle çeşitli yarışmalarda derece elde eden öğrencilere hediye takdim etti. Programa Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, akademisyenler ve kurum temsilcileri de katıldı.