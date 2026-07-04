Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İsrail yönetiminin tahriklerini dikkatle takip ediyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile düzenlediği ortak basın toplantısında, bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra Türkiye-Pakistan ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına Pakistan’ın Belucistan eyaletinde meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek şöyle konuştu:

“Vefat eden Pakistanlı kardeşlerime Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Kardeşim Şahbaz Şerif’e ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum.”

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra kritik bölgesel ve küresel konuların detaylı şekilde ele alındığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlanan sükunetin tüm dünyaya derin bir nefes aldırdığını ifade ederek şunları kaydetti:

“Son günlerde uluslararası basına yansıyan haberler, müzakere sürecinin hangi zorluklarla yürütüldüğünü ortaya koymaktadır. Bu neticenin alınmasında büyük emeği geçen değerli kardeşim Başbakan Şahbaz Şerif’i ve Pakistanlı kardeşlerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Biz de bölgemizde gerilimin azaltılmasına ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesine katkı sağlayacak her adımı özellikle destekledik, destekliyoruz.”

"Katliam kadrosu, Lübnan ve Suriye’yi rahat bırakmıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail yönetiminin bölgede gerilimi artırmaya yönelik adımlarına ilişkin şu ifadelerde bulundu:

“İsrail yönetiminin mutabakatı dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz. Siyasi bekasını bölgede çatışmaların sürmesine bağlayan siyonist katliam kadrosu, özellikle Lübnan’ı ve Suriye’yi rahat bırakmıyor. İsrail işgal güçleri Gazze’deki mazlumlara yönelik hukuk ve insanlık dışı saldırılarına da devam ediyor. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamıza tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor.”

Türkiye’nin bölgeye ilişkin yaklaşımının barış, huzur ve güven temelinde şekillendiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalıcı çözüm için bölge ülkelerinin iradesinin önemine işaret ederek şöyle devam etti:

“Türkiye, hangi inanca mensup olursa olsun bölge sakinlerinin tamamının huzur ve güven içinde yaşadığı bir iklimin hakim olmasını istemektedir. Böyle bir iklimin tesisi için de her türlü gayreti gösteriyoruz. Bu vesileyle şu hususun altını özellikle çizmekte fayda görüyorum: Bölge ülkelerinin iradesi ve katkısından güç almayan hiçbir çözüm kalıcı olamaz. Bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için Pakistan başta olmak üzere kardeş ülkelerle dayanışma halinde çalışmayı sürdüreceğiz.”

“5 milyar dolarlık ticaret hedefimizi teyit ettik”

Pakistan’la ticari ve yatırım ilişkilerinin daha ileri seviyeye taşınması için yürütülen çalışmalara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Pakistan’la her alanda dayanışmamız sürüyor. Ticari ve yatırım ilişkilerimizin de bu dayanışmaya yaraşır şekilde daha da geliştirilmesi için atabileceğimiz adımları bugün de ele aldık. Ticaret hacmimizi evvelce belirlediğimiz 5 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefimizi teyit ettik. Özellikle Karaçi’de iş insanlarımız için tesisi öngörülen özel ekonomik bölge konusunda ticaret bakanlıklarımız çalışıyor. Benzer şekilde Tercihli Ticaret Anlaşmamızın kapsamının genişletilmesi hususunda da görüşmeler sürüyor. Sayın Şerif’in bugün katıldığı iş forumunun da yatırım ve ticaret noktasında münasebetlerimize katkı yapacağına inanıyorum. Bizler de yatırımcılarımızı Pakistan’da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ediyoruz.”

“Savunma sanayi iş birliğimiz yeni projelerle gelişiyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik ilişkilerin önemli başlıklarından biri olan savunma sanayi alanındaki ortak projelerin Pakistan’ın kapasitesine katkı sağlayacağını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

“Ekonomik ilişkilerimizin en önemli unsurlarından olan savunma sanayi alanındaki iş birliğimiz yeni projelerle her geçen gün gelişiyor. Aşama aşama hayata geçirdiğimiz bu projelerin Pakistan’ın gücüne güç katacağına inanıyorum. Pakistan’la enerji, ulaştırma, kritik mineraller ve bilgi teknolojileri alanında iş birliğimizi derinleştirmek istiyoruz. Sayın Başbakanla bugün kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik.”

Pakistan Başbakanı Şerif: “Türkiye, Pakistan'ın yanında kaya gibi durdu”

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye’nin Pakistan’a verdiği desteğe dikkati çekerek, “Türkiye, Pakistan'ın yanında kaya gibi durdu.” dedi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İstanbul’da düzenlenen Türkiye-Pakistan İş Forumu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Pakistan arasındaki kardeşlik bağlarına, bölgesel barış çabalarına ve ekonomik iş birliği fırsatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pakistan’ın, Türkiye’nin desteğiyle bölgesel barış sürecinde önemli bir rol üstlendiğini belirten Pakistan Başbakanı Şerif, şu ifadeleri kullandı:

"Pakistan’ın, çok sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük desteğiyle, ABD ile İran arasında barış için arabuluculuk yapabildiği zaman geldi. Bu, kolay bir görev değildi, oldukça zorluydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve diğer dost ve kardeş ülkelerin samimi desteği olmasaydı, bu görev neredeyse imkansız olurdu. Ama Elhamdülillah, bugün bu noktaya geldik."

“Deneyimlerinizden ders alalım, büyük başarı hikayelerinizden faydalanalım”

Türkiye’nin sanayi, otomobil, tekstil, hayvancılık ve tarım alanlarında önemli bir dönüşüm yaşadığını vurgulayan Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye’nin tecrübelerinden yararlanmak istediklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Sanayi yapınız tamamen dönüşüme uğradı. Bugün otomobil sektörünüz, Avrupa ile aynı seviyede. Tekstil, hayvancılık ve tarım sektörleriniz de öyle. Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde son 20 yılda gerçekleşen bir tür küçük mucize oldu. Bugün buradayız ki, deneyimlerinizden ders alalım, büyük başarı hikayelerinizden faydalanalım."

"Türkiye, Pakistan'ın yanında kaya gibi durdu"

Türkiye ile Pakistan’ın zor dönemlerde birbirine destek verdiğini belirten Şerif, Pakistan’ın karşı karşıya kaldığı süreçte Türkiye’nin sergilediği dayanışmayı şu sözlerle anlattı:

"Daha geçen yıl, hiçbir suçumuz yokken Pakistan'a bir savaş dayatıldığında ve topraklarımızı, ülkemizin şerefini ve haysiyetini savunmak zorunda kaldığımızda (Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı) Mareşal Asım Munir'in komutasındaki silahlı kuvvetlerimiz, o cesur birliklerimiz, 4 ila 5 gün içinde düşmanımızı daha önce hiç görülmemiş bir şekilde mağlup ettiler. Ve o dönemde, az sayıdaki kardeş ülke arasından kim Pakistan'ı destekliyordu; Türkiye. Türkiye, Pakistan'ın yanında kaya gibi durdu."

"Sunumlar, sözler ve konuşmalar eyleme dönüştürülsün"

Konferansta yapılan sunum ve konuşmaların somut sonuçlara dönüşmesi çağrısında bulunan Pakistan Başbakanı Şerif, iki ülke arasındaki dostluğun ekonomik iş birliğine daha güçlü şekilde yansıtılması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bu yorumlar, sunumlar, sözler ve konuşmalar eyleme dönüştürülsün ve yıldırım hızıyla hayata geçirilsin ki, sadece somut sonuçlar elde etmekle kalmayalım, aynı zamanda karşılıklı güven, saygı ve haysiyet temelleri üzerine kurulu bu dostluğun, dünyanın şimdiye kadar görmediği bir tür ekonomik iş birliğine, ekonomik dönüşüme dönüştüğünü tüm dünyaya ilan edelim. Eğer bu meydan okumayı kabul etmeye hazırsak, o zaman sizi temin ederim ki hiçbir şey yolumuza engel olamaz. Ne bu Boğaz, ne dağlar, ne de dünyanın en büyük denizi."