Bakan Göktaş: “Sosyal devlet vizyonumuzu sahada daha güçlü hale getiriyoruz”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "İzleme Birimi ve Vaka Yönetimi Çalıştayı"nda konuşarak geçen yıl kurulan İzleme Birimi sayesinde 30 bin 296 kırılgan hanenin tespit edildiğini ve bu hanelerin 920 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfıyla paylaşıldığını açıkladı.

Bakan Göktaş, İzleme Birimi’nin çalışmalarıyla önemli bir saha kapasitesi oluşturulduğunu vurgulayarak şu bilgileri paylaştı:

“Bu birimle Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden bugüne kadar 30 bin 296 kırılgan hanemizi tespit ettik. Bu haneleri 920 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımızla paylaştık.”

“Sosyal devletin sahadaki en somut karşılığı”

İzleme ve değerlendirme süreçlerinin yalnızca teknik bir uygulama olmadığını belirten Göktaş, yaklaşımın devletin sosyal yönünü güçlendirdiğini ifade etti:

“İzleme, değerlendirme ve vaka yönetimi bizim için teknik bir süreçten ibaret değildir. Bu yaklaşım, sosyal devlet vizyonumuzun sahadaki en somut karşılığıdır.”

“Hedefimiz daha bütüncül bir hizmet modeli”

Sosyal hizmetlerin geleceğine ilişkin hedeflerini de paylaşan Göktaş, vatandaşlara daha etkin ulaşmayı amaçladıklarını belirterek şunları söyledi:

“Hedefimiz, ulaştığımız bu güçlü kapasiteyi daha ileri bir aşamaya taşımaktır. Her haneye daha doğru zamanda, daha doğru hizmetle ve daha bütüncül bir yaklaşımla ulaşmak istiyoruz.”

Sosyal yardım sistemi ve kurumsal kapasite vurgusu

Türkiye’nin sosyal yardım alanında güçlü bir kurumsal yapıya sahip olduğunu belirten Göktaş, 1003 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı ile ülke genelinde yaygın bir ağ oluşturulduğunu ifade etti.

İhtiyaçları erken tespit eden model

Sosyal desteklerin yalnızca başvuruya bağlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Göktaş, sistemin proaktif yapısına dikkat çekti:

“Çünkü artık mesele destekleri ve hizmetleri sadece başvuru geldiğinde ulaştırmak değildir. Esas mesele ihtiyaç derinleşmeden, riskler büyümeden, kırılganlıklar kalıcı hale gelmeden vatandaşımıza ulaşabilmektir.”

30 bin haneye doğrudan tespit, binlerce yönlendirme

İzleme Birimi’nin saha çalışmalarına ilişkin detayları da paylaşan Göktaş, şu verileri açıkladı:

“Bu birimle Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden bugüne kadar 30 bin 296 kırılgan hanemizi tespit ettik. Bu haneleri 920 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımızla paylaştık. Kimi zaman bu hanelerde ebeveyn kaybı yaşamış bir çocuğa ulaştık. Bazen öz bakım ihtiyacını karşılamakta zorlanan bir yaşlımızın yanında olduk. Kimi zaman ağır engelli ve yalnız yaşayan bir vatandaşımızın hayatına dokunduk. Bazen de okul devamsızlığı riski taşıyan bir çocuğumuzu yeniden eğitime kavuşturduk.”

Eğitim, istihdam ve sosyal yönlendirmeler

Geçen 8 ayda 3 bin 542 haneyi sosyal hizmet merkezlerine yönlendirdikleri bilgisini veren Göktaş, şöyle devam etti:

"326 haneyi Milli Eğitim Bakanlığımızın il müdürlükleriyle, 272 haneyi ise İŞKUR’la bir araya getirdik. 5 bin 582 haneye düzenli yardım bağladık. 12 bin 355 hanemize ise tek seferlik ve süreli bir yardım gerçekleştirdik. Toplamda 13 bin 364 tekil haneyi sosyal destek mekanizmalarımızla buluşturduk."

Veriden insana uzanan sosyal model

Sistemin çok boyutlu yapısına dikkat çeken Göktaş, sosyal hizmetlerin tek başlıkla sınırlı olmadığını ifade ederek şunları kaydetti:

“İzleme Birimimiz, bu anlamda sosyal devlet anlayışımızı rakamlardan sahaya, veriden insana, tespitten çözüme taşıyor. Tüm bu süreçte şunu gördük, bir hanenin ihtiyacı çoğu zaman tek bir başlıkla sınırlı değil.”

Sosyal risk haritaları ve yeni yaklaşım

Sosyal risklerin daha erken tespiti için yeni bir model geliştirdiklerini belirten Göktaş, değerlendirmelerini şu sözlerle sürdürdü:

“Bu nedenle sosyal yardımı eğitimden, sağlıktan, istihdamdan, çocuk korumadan ve aileyi güçlendiren diğer tüm kamu hizmetlerinden ayrı düşünemeyiz. Ayrıca izleme sistemimizde dikkate aldığımız bu çok boyutlu sosyal göstergeleri bir arada değerlendirerek sosyal risk haritalarımızı da çıkarıyoruz.”

“Vaka yönetimi sosyal devletin sahadaki karşılığıdır”

Vaka yönetiminin sistemin merkezinde yer aldığını belirten Göktaş, yaklaşımın stratejik önemini şu ifadelerle vurguladı:

“İzleme, değerlendirme ve vaka yönetimi bizim için teknik bir süreçten ibaret değildir. Bu yaklaşım, sosyal devlet vizyonumuzun sahadaki en somut karşılığıdır. Hedefimiz, ulaştığımız bu güçlü kapasiteyi daha ileri bir aşamaya taşımaktır.”

Çalıştaydan yeni dönem beklentisi

Çalıştayın kurumsal kapasiteyi güçlendireceğini belirten Göktaş, sözlerini şu değerlendirmeyle tamamladı:

“İnanıyorum ki İzleme Birimi ve Vaka Yönetimi Çalıştayımız, sosyal yardım sistemimizin yeni dönemine önemli katkılar sunacaktır. Aynı zamanda kurumlarımız arasındaki koordinasyonu güçlendirecek ve sosyal devlet vizyonumuzu daha etkin bir zemine taşıyacaktır.”