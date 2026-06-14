GTÜ elektrik ihtiyacını güneşten karşılayacak

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), kampüste yürüttüğü “Yeşil Kampüs” projesi kapsamında elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden karşılayacak altyapıyı devreye aldı.
“Sürdürülebilir kampüs” hedefi doğrultusunda başlatılan çalışma kapsamında, kampüs içerisindeki binaların çatıları ve otopark alanlarına güneş panelleri yerleştirildi.
17 bina ve 33 otoparkta kurulum
Toplam 17 binanın çatısı ve 33 otopark alanında gerçekleştirilen kurulumla birlikte 85 bin metrekarelik alan enerji üretim sahasına dönüştürüldü.
Proje tamamlandığında yılda yaklaşık 10 milyon kilovatsaat elektrik üretimiyle kampüsün enerji ihtiyacının önemli bölümünün karşılanması hedefleniyor.
Kendi enerjisini üreten kampüs modeli
GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, kampüsün hiçbir yapısına zarar verilmeden uygulanan proje ile üniversitenin kendi enerjisini üreten bir yapıya kavuşacağını söyledi.
Mantar, otoparkların da enerji üretim alanına dönüştürüldüğünü belirterek, sistemin kamu bütçesine önemli ölçüde tasarruf sağlayacağını ifade etti.
12 bin 474 panel şebekeye bağlandı
Rektör Mantar, sistemde 625 watt gücünde toplam 12 bin 474 panelin aktif olarak elektrik ürettiğini kaydetti.
Üretilen elektriğin kampüs ihtiyacını karşılamasının yanı sıra fazlasının şebekeye geri kazandırılacağı belirtildi.
100 milyon liralık tasarruf hedefi
Proje kapsamında yıllık 100 milyon liranın üzerinde elektrik tasarrufu sağlanması öngörülürken, uygulamanın sürdürülebilir enerji ve çevresel farkındalık açısından örnek model oluşturması bekleniyor.