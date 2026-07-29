Ahmet Davutoğlu siyasetten çekildiğini açıkladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Yarının Türkiye’si İçin” başlıklı 4 sayfalık bildiri yayımlayarak, Gelecek Partisi’nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma ve parti siyasetinden çekilme kararı aldıklarını açıkladı.

Davutoğlu, Türkiye’nin mevcut siyasi atmosferi ile küresel gelişmeleri değerlendirdiği bildirisinde, ülkenin kapsamlı bir ahlak, zihniyet, kurum ve siyaset dönüşümüne ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Adli, idari ve siyasi alanlarda yaşanan gerilemelere dikkat çeken Davutoğlu, toplumsal kutuplaşma ve kurumsal zafiyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kutuplaşma ve milli irade vurgusu

Toplumdaki ayrışmanın ortak aidiyet duygusunu zedelediğini belirten Davutoğlu, siyasette yaşanan kutuplaşmanın millet olma bilincini zayıflattığını ifade etti.

Milletvekili ve belediye başkanı transferleri ile kayyum uygulamalarının demokratik süreçler açısından sorun oluşturduğunu savunan Davutoğlu, bu gelişmelerin halkın sandıkta ortaya koyduğu iradeyi anlamsızlaştırdığını öne sürdü.

“2028 öncesinde iki risk bulunuyor”

Davutoğlu, siyaset kurumunun itibar kaybı yaşadığını belirterek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasında kuvvetler ayrılığı ve denge-denetim mekanizmalarının zayıfladığını savundu.

2028 seçimlerine giderken Türkiye’nin iki temel riskle karşı karşıya olduğunu dile getiren Davutoğlu, bunlardan birinin otoriterleşmenin kalıcı hale gelmesi, diğerinin ise hukuk ihlalleri ve ekonomik sorunların doğuracağı toplumsal öfkenin rövanşist bir siyasi iklime dönüşmesi olduğunu ifade etti.

Partiye yönelik baskıları anlattı

Gelecek Partisi’nin kuruluşundan itibaren siyasi baskılar, medya ambargoları ve kamuoyu algısını yönlendirmeye dönük girişimlerle karşı karşıya kaldığını belirten Davutoğlu, partinin toplumun farklı kesimlerini kapsayan bir anlayışla kurulduğunu söyledi.

“Siyasi faaliyetleri sonlandırıyoruz”

Davutoğlu, partinin yetkili kurulları ve dava arkadaşlarıyla yapılan istişareler sonucunda Gelecek Partisi’nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı.

Kararın bir geri çekilme anlamı taşımadığını vurgulayan Davutoğlu, “Bu, bir teslimiyet kararı değildir. Bu, ahlaki bir mesafe koyma kararıdır. Bu, siyasetten vazgeçiş değil; herkese siyaseti yeniden düşünme çağrısıdır.” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, mücadelelerinin herhangi bir makam veya parti tüzel kişiliğiyle sınırlı olmadığını belirterek, Türkiye’nin hukuk, liyakat, sosyal adalet, üretim, kurumsal etkinlik ve toplumsal barış temelinde yeniden inşa edilmesi gerektiğini kaydetti.