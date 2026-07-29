Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Milletimizin umutlarını boşa çıkarmayacağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı’nın ardından millete sesleniş konuşması yaptı.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, seçimlerin ardından milletin verdiği desteğin sorumluluğunu taşıdıklarını belirterek, ekonomi ve dış politikaya ilişkin önemli mesajlar verdi.

“Milletimizin umutlarının da bizimle olduğunun idrakindeyiz”

14-28 Mayıs seçimlerinin önemine dikkat çeken Erdoğan, hükümetin millete verdiği güveni boşa çıkarmayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“14-28 Mayıs seçimlerinde insanımızın engin feraseti sayesinde ülkemizin nasıl bir vaka atlattığı bugün çok daha iyi anlaşılıyor. Milletimizin sadece duasının değil umutlarının da bizimle olduğunun idrakindeyiz. İnşallah bu güveni asla boşa çıkarmayacağız. Başta hayat pahalılığı olmak üzere dönemsel sorunların üzerine ciddiyetle giderek yolumuzda kararlılıkla ilerleyeceğiz.”

“İsrail’in saldırgan politikası bölgedeki sorunların ana kaynağıdır”

Orta Doğu’daki gelişmelere de değinen Erdoğan, İsrail’in Filistin politikalarını eleştirerek şu değerlendirmelerde bulundu:

“İsrail, uluslararası hukuku ayaklar altına alarak Filistin topraklarını adım adım işgal ediyor. İsrail, Batı Şeria’da da uyguladığı saldırgan politika bölgemizdeki sorunların ana kaynağıdır. Faturayı bölgenin tamamı ödemektedir. Bölgedeki çatışmalar nedeniyle küresel petrol arzında en büyük şoklar yaşanmaktadır.”

“Üreticimizi ve reel sektörümüzü desteklemeyi sürdürüyoruz”

Küresel gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisinin çoklu şokları başarıyla yönettiğini belirten Erdoğan, üretim ve istihdamı destekleyen uygulamaların devam ettiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Türkiye olarak her gün yeni bir krizin baş gösterdiği küresel konjonktür de hamdolsun çoklu şokları başarıyla yürütüyoruz. Bu süreçte üreticimizi, ihracatçımızı ve reel sektörümüzü desteklemeyi ihmal etmiyoruz. Sübvansiyonlu kredi hacmini yükselttik, uygun koşullu finansman imkanı sağladık. Sadece bu dönemde 1 trilyonluk destek paketini devreye aldık. 724 bin çiftçime ve esnafımıza finansman destekleri sunduk. Turizm sektöründe vergi yükünü yarıya indirdik, turizmde istihdam için destek uygulamasını başlatıyoruz. Tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya gibi sektörlerde istihdamı korumaya yönelik desteklerimizi sürdürüyoruz.”

“Türkiye’yi üretim, lojistik ve teknoloji merkezi haline getireceğiz”

Türkiye’nin küresel belirsizliklere rağmen ekonomik hedeflerinden taviz vermediğini vurgulayan Erdoğan, ülkeyi üretim, lojistik ve teknoloji alanlarında bölgesel merkez haline getirecek adımları kararlılıkla attıklarını belirterek şunları söyledi:

“Kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye’yi bölgesinin üretim, lojistik, transit ticarette ve teknoloji merkezi haline getirecek adımları kararlılıkla atıyoruz. Türkiye olarak her gün yeni bir krizin baş gösterdiği küresel konjonktürde çoklu şokları başarıyla yönetiyoruz. Türkiye her türlü zorluğu aşacak güce ve potansiyele sahiptir. Bölgemizdeki çatışmalara rağmen Türkiye ekonomisi dimdik ayakta. Savaş kaynaklı maliyetlerin etkisini asgari seviyede tutmak için özel gayret gösteriyoruz.”

“Siyasette güven, yönetimde istikrar olduğu sürece her engeli aşarız”

Türkiye’nin geçmişte güven ve istikrar eksikliğinin ağır sonuçlarını yaşadığını ifade eden Erdoğan, terörün ülkeye büyük maliyetler yüklediğini belirterek şöyle konuştu:

“Siyasette güven yönetimde istikrar olduğu sürece her engelin üstesinden geliriz. Türkiye geçmişte demokrasi açığı ile birlikte güven eksiğini yaşamıştır. Bunun neye mal olduğunu çok iyi bilir. Ülkemize ödettiği bedellerin en başında terör meselesi vardır. Bakınız burada bazı çarpıcı rakamları paylaşmak istiyorum.”

“Terörün yıllık ortalama maliyeti 50 milyar doları geçiyor”

Terörün Türkiye ekonomisine etkilerine ilişkin verileri paylaşan Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecinin tamamlanmasıyla bu yükün ortadan kalkacağını ifade ederek şunları kaydetti:

“Terörün Türkiye ekonomisine maliyetleri… İstihdamdaki kayıp 2,5 milyon kişiye ulaşıyor. Terör kaynaklı kayıplar kamu maliyesi tarafında da çift yönlü baskıya neden olmuştur. Vergi kaybımız 123 milyar dolara yaklaşmaktadır. Yatırım, istihdam, finansman… Terörün yıllık ortalama maliyeti 50 milyar doları geçiyor. Terörsüz Türkiye süreci menzile vardığında ülkemiz bu ağır ekonomik faturadan ebediyen kurtulacaktır.”

“Yasal düzenlemeyi Meclis’e sunacağız”

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hazırlıkların sürdüğünü belirten Erdoğan, siyasi partilerin desteğiyle sürecin başarıya ulaştırılacağını ifade ederek şöyle konuştu:

“Önümüzdeki günlerde üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi meclise sunacağız. Terörsüz Türkiye sürecini, siyasi partilerimizin de desteğiyle hedefine ulaştıracağız.Süreç menzile vardığında 86 milyon kazanacaktır."

“Kıbrıs’ta mesele egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüdür”

Kıbrıs meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Türkiye’nin Kıbrıs Türkü’nün hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunmayı sürdüreceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs’taki mesele egemen eşitliği ve eşit uluslararası statünün kabulü meselesidir. Türkiye Kıbrıs Türkü’nün maruz kaldığı zulme son vermiştir. Kıbrıs Türkünün egemen eşitliğini, haklarını ve Doğu Akdeniz’deki meşru menfaatlerini yok sayan hiçbir girişimin başarıya ulaşması söz konusu olamaz. Bölgemizde yaşanan gerilimleri fırsata çevirmeye çalışan çevrelerin attığı her adımı takip ediyoruz. Yanlış hesap yapanlara hatırlatıyorum. Türkiye bugün de yarın da Kıbrıs Türkü kardeşlerini asla yalnız bırakmayacak. Eski acıların yaşanmasına asla izin vermeyecektir.Geçmişte Kıbrıs Türkü'nün su ihtiyacını nasıl çözdüysek denizin altından doğalgaz hattı başta olmak üzere farklı projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Orman yangınlarıyla mücadele mesajı

Muğla, Balıkesir, Antalya ve Çanakkale'de devam eden orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaşan Erdoğan, ekiplerin sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek şöyle konuştu:

“28 bine yakın orman kahramanı, 140 bini aşkın gönüllü, 28 yangın söndürme uçağı, 119 helikopter, 14 İHA, 6 bine yakın kara aracıyla bugünlerde 7/24 nöbetteyiz. Ekiplerimiz yılbaşından bu yana 1011'i orman, 1862'si orman dışı olmak üzere toplam 2 bin 873 yangına hızlıca müdahale etmiştir. Bugün şimdiye kadar ülkemiz genelinde 59'u orman dışı alan olmak üzere 90 yangın çıkmıştır. Bu yangınların 81'i tamamen kontrol altına alınmıştır. Şu anda Muğla, Balıkesir, Antalya ve Çanakkale'deki yangınların kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Toplam 929 kara aracı ve personellerimiz çaba sarf ediyor. Bizde çalışmaları takip ediyoruz. Kendi yangınlarımıza müdahale ederken ihtiyaç duyan ülkelere de yardım ediyoruz. Başta İspanya ve Fransa olmak üzere orman yangınlarıyla mücadele eden tüm ülkelere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Açık alanlarda ateş yakmayalım, topraklarımıza zarar veren anız yakma işinden vazgeçelim, girişleri yasak olan ormanlık alanlara girmeyelim. Orman yangınına sebep olmanın ağır cezaları olduğunu unutmayalım. Ekiplerimize tekrar başarılar diliyor, Rabbim ayaklarına taş değdirmesin diyorum."