Dışişleri: "Guterres’in Kıbrıs çabalarını takdirle karşılıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres’in Kıbrıs meselesine yönelik girişimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Keçeli, BM Genel Sekreteri António Guterres’in göreve başladığı günden bu yana Kıbrıs meselesiyle ilgili ortaya koyduğu çabaları takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Güven artırıcı adımlara vurgu

2025 yılında Genel Sekreter Guterres tarafından başlatılan süreç kapsamında, Ada’daki iki taraf arasında çözüme yönelik ortak zeminin halen bulunmadığı bir dönemde önemli iş birliği alanlarında ilerleme sağlanmasına odaklanılmasının güvenin inşasına katkı sunacağına inandıklarını belirten Keçeli, şu değerlendirmede bulundu:

“Ada’daki iki taraf arasında çözüme yönelik ortak zeminin halen mevcut olmadığı bu dönemde, Genel Sekreter Guterres’in 2025 yılında başlattığı süreç kapsamında önemli iş birliği alanlarında ilerleme sağlanmasına odaklanılmasının, güvenin inşasına hizmet edeceğine inanıyoruz.”

“Rum tarafının tutumu değişmedikçe çözüm somutlaşmayacak”

Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz tutumunu sürdürdüğünü ifade eden Keçeli, çözüm perspektifinin somutlaşabilmesi için bu yaklaşımın değişmesi gerektiğini kaydetti:

“Diğer taraftan, Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz tutumu değişmedikçe ve bölge güvenliğini de olumsuz etkileyen eylemleri sona ermedikçe çözüm perspektifinin somutlaşmayacağını bir kez daha vurguluyoruz.”

“Çözüm, egemen eşitlik temelinde mümkün”

Geçmişte denenen çözüm modellerinin artık geride kaldığını belirten Keçeli, Türkiye’nin Kıbrıs konusundaki tutumunu yineleyerek açıklamasını şöyle sürdürdü:

“On yıllar boyunca denenmiş ve tükenmiş çözüm modellerinin geçmişte kaldığına bu vesileyle bir kez daha dikkat çekiyoruz. Anavatan ve Garantör devlet olarak, Kıbrıs meselesinin adil, kapsamlı ve sürdürülebilir çözümüne Ada’daki gerçekler esas alınarak, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü temelinde varılabileceğini yineliyoruz. Her zaman olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türk halkına desteğimizin tam olduğunu teyit ediyoruz.”