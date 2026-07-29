Ticaret Bakanlığı: "DTÖ Panel raporu nihai değil, hukuki gözden geçirme hakkımızı kullanacağız"

Ticaret Bakanlığı, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Paneli tarafından Türkiye’nin otomotiv ithalatına yönelik tedbirleri hakkında hazırlanan rapora ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, raporun kesin hüküm niteliği taşımadığı vurgulanırken, Türkiye’nin hukuki gözden geçirme hakkını kullanacağı bildirildi.

Bakanlık, küresel ekonomide artan korumacılık eğilimleri, teknolojik dönüşüm ve yoğunlaşan rekabet nedeniyle dış ticaret politikalarının milli ekonomi ve sanayi altyapısını koruyacak şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

“Türkiye’nin uygulamaları birçok başlıkta makul bulundu”

Açıklamada, otomotiv sektöründe yerli üretimin sürdürülmesi, elektrikli araç dönüşümüne uyum sağlanması, tüketici güvenliği ve kamu sağlığının korunması amacıyla uluslararası yükümlülükler gözetilerek çeşitli ithalat tedbirlerinin uygulamaya alındığı hatırlatıldı.

Yaklaşık iki yıl süren DTÖ Panel sürecinin ardından yayımlanan raporda, Türkiye’nin sağlık, çevre ve tüketicinin korunmasına yönelik uygulamalarının makul bulunduğu belirtilirken, bazı tedbirlere ilişkin ise uygulama usulleri bakımından değerlendirme ve tavsiyelere yer verildiği ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, Panel raporunda Türkiye lehine değerlendirmelerin de bulunduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Panel raporunda, panele taşınan tedbirlerimizin bir kısmına ilişkin olarak ülkemiz lehine değerlendirme ve yorumlara da yer verilmiştir. Dünya ekonomisinin ve küresel otomotiv sanayisinin köklü bir değişimden geçtiği süreçte, ülkemizin yerli otomotiv sanayisini haksız rekabete karşı koruyan, tüketici güvenliği ve refahını önceleyen tedbirlerimize ilişkin olarak DTÖ Paneli tarafından yöneltilen bazı değerlendirmeler ülkemizce paylaşılmamaktadır. Zira Panel raporunun, son 30 yıldaki teknolojik gelişmeleri ve özellikle otomotiv sektörünün elektrifikasyona dönüşümünü dikkate almayan unsurlar barındırdığı açıktır.”

“Hukuki gözden geçirme süreçleri işletilecek”

Türkiye’nin DTÖ’nün kurucu üyelerinden biri olduğu hatırlatılan açıklamada, kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemine bağlılığın sürdüğü belirtilirken, üretimin ve milli ekonominin korunması amacıyla ticaret politikası araçlarının kullanılmasının tüm DTÖ üyeleri açısından meşru olduğu ifade edildi.

Son dönemde birçok DTÖ üyesi ülkenin benzer tedbirler aldığı ve örgüt nezdindeki ticari uyuşmazlıkların arttığına işaret edilen açıklamada, şu değerlendirme yapıldı:

“Dünya Ticaret Örgütü hukuk sistemi kapsamında bir panel raporu kesinlikle nihai bir nitelik taşımamaktadır. Bu kapsamda, ülkemiz, hukuken isabetli bulunmayan hususlara ilişkin olarak, DTÖ mekanizmaları çerçevesinde üye ülkelere tanınan gerekli hukuki gözden geçirme süreçlerini işletme hakkını kullanacaktır.”

Bakanlık, konuya ilişkin DTÖ üyesi ülkelerle dengeli ve adil ticaret anlayışı çerçevesinde istişarelerin de sürdürüldüğünü bildirdi.