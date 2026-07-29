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AjansHaber Gündem İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonlarında 133 tutuklama

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonlarında 133 tutuklama

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 163 kilogram uyuşturucu, 21 bin 735 sentetik ecza hap ve 249 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 139 şüpheliden 133’ü tutuklandı.

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İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonlarında 133 tutuklama
KAYNAK: (AA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1-27 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, ulusal ve uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen suç örgütleri ile sokak satıcılarına yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi.

İstanbul merkezli Antalya, İzmir, Denizli, Kütahya, Bitlis, Aksaray, Kocaeli, Bolu, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Sakarya’da düzenlenen operasyonlarda 139 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda 1 ton 163 kilogram uyuşturucu, 21 bin 735 sentetik ecza hap ile 249 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi.

133 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 133’ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Altı şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesinde basın mensuplarına sergilendi.

“Uyuşturucu suç zincirinin her halkasını kırıp atıyoruz”

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonlara katılan personeli tebrik ederek yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Yıldız, “Söz verdiğimiz gibi uyuşturucuyla mücadelemizi her alanda kararlılıkla sürdürüyoruz. Elebaşından torbacısına kadar uyuşturucu suç zincirinin her halkasını tek tek kırıp atıyoruz. Tavrımız nettir, gençliğimizi, geleceğimizi çaldırmayacağız.” ifadelerini kullandı.

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