Muğla’da orman yangını büyüdü: Evler tahliye edildi, Fethiye-Antalya yolu ulaşıma kapatıldı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde tarım arazisinde başlayan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Bayır Mahallesi yakınlarında çıkan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için havadan 5 yangın söndürme uçağı ve 11 helikopter, karadan ise 40 arazöz, 1 iş makinesi ve 261 personel görev yapıyor.

Bölgede etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar, söndürme çalışmalarını güçleştirirken alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle risk altındaki bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildi.

Yangın nedeniyle güvenlik önlemleri kapsamında Fethiye-Antalya karayolu geçici süreyle ulaşıma kapatıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ediyor.