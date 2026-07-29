CHP’li Üsküdar Belediyesine rüşvet operasyonu: Başkan Sinem Dedetaş dahil 6 gözaltı

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, belediyedeki yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine inceleme başlatıldı.
Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, danışmanı ve Kent A.Ş. Genel Müdürü’nün bazı müteahhitlerden iskan ruhsatı işlemleri karşılığında rüşvet aldığı iddiası üzerine çalışma yürütüldü.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından Kent A.Ş. ile iş yapan müteahhitlere yönelik incelemelerin ardından Dedetaş hakkında “rüşvet”, “irtikap” ile “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme” suçlamaları kapsamında işlem başlatıldığı belirtildi.
Soruşturma çerçevesinde belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın da aralarında bulunduğu toplam 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmaya ilişkin çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.