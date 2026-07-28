29 Temmuz 2026 Çarşamba
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
19:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak ile terör, enerji ve Kalkınma Yolu Projesi’nde iş birliğimizi güçlendireceğiz"
18:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi’yi resmi törenle karşıladı
14:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor”
AjansHaber Gündem Dışişleri Bakanlığı, “Kamu Yeşil Dönüşüm” kategorisinde birincilik ödülü aldı

Dışişleri Bakanlığı, “Kamu Yeşil Dönüşüm” kategorisinde birincilik ödülü aldı

Dışişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenen 11. Verimlilik Proje Ödülleri Töreni’nde, “Diplomaside Yeşil Dönüşüm İçin Bir Adım: Güneş Enerjisiyle Güçlenen Türk Dış Temsilcilikleri” projesiyle “Kamu Yeşil Dönüşüm” kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Yayınlanma
14
Dışişleri Bakanlığı, “Kamu Yeşil Dönüşüm” kategorisinde birincilik ödülü aldı
KAYNAK: (AA)

Dışişleri Bakanlığı, çevre dostu uygulamaları teşvik eden projesiyle önemli bir başarıya imza attı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Diplomaside Yeşil Dönüşüm İçin Bir Adım: Güneş Enerjisiyle Güçlenen Türk Dış Temsilcilikleri” projesinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenen 11. Verimlilik Proje Ödülleri Töreni kapsamında “Kamu Yeşil Dönüşüm” kategorisinde birincilik ödülünü kazandığı bildirildi.

Ödülü Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel teslim aldı

Açıklamaya göre, proje kapsamında Türkiye’nin yurt dışı temsilciliklerinde güneş enerjisi sistemlerinin kurulmasına yönelik çalışmaları yürüten ekip adına ödülü, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel aldı.

Özel, Bakanlığı temsilen birincilik ödülünü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın elinden teslim aldı.

Söz konusu proje ile Türk dış temsilciliklerinde yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması, enerji verimliliğinin artırılması ve kamu hizmetlerinde sürdürülebilirlik anlayışının güçlendirilmesi hedefleniyor.

#dışişleri bakanlığı
Türkiye’den, İsrailli bakanın Mescid-i Aksa baskınına sert tepki
Türkiye’den, İsrailli bakanın Mescid-i Aksa baskınına sert tepki
#Gündem / 23 Temmuz 2026
Türkiye’den Husilere kınama
Türkiye’den Husilere kınama
#Gündem / 22 Temmuz 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel’in ifadelerine ulaşıldı
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel’in ifadelerine ulaşıldı
Karadeniz’de Türk bayraklı yük gemisine dron saldırısı düzenlendi
Karadeniz’de Türk bayraklı yük gemisine dron saldırısı düzenlendi
CHP’de 7 ilçe teşkilatına görevden alma kararı
CHP’de 7 ilçe teşkilatına görevden alma kararı
MİT, 1933 yılına ait “gizli mektup açma” formülünü paylaştı
MİT, 1933 yılına ait “gizli mektup açma” formülünü paylaştı
Demokrat Parti’den Yeni Parti’ye: CHP’den kopan siyasi hareketlerin yolculuğu
Demokrat Parti’den Yeni Parti’ye: CHP’den kopan siyasi hareketlerin yolculuğu
Spor
Beşiktaş ve Başakşehir’in Avrupa’daki rövanş maçlarının hakemleri belli oldu
Beşiktaş ve Başakşehir’in Avrupa’daki rövanş maçlarının hakemleri belli oldu
Gündem
Karbonatın kansere karşı gücü: Bilim ne diyor?
Karbonatın kansere karşı gücü: Bilim ne diyor?
Enerjide önemli adım: TPAO Kerkük sahasına ortak oldu, Türkiye’ye günlük 1 milyon varil petrol mutabakatı
Enerjide önemli adım: TPAO Kerkük sahasına ortak oldu, Türkiye’ye günlük 1 milyon varil petrol mutabakatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak ile terör, enerji ve Kalkınma Yolu Projesi’nde iş birliğimizi güçlendireceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak ile terör, enerji ve Kalkınma Yolu Projesi’nde iş birliğimizi güçlendireceğiz"
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.