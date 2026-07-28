Dışişleri Bakanlığı, “Kamu Yeşil Dönüşüm” kategorisinde birincilik ödülü aldı

Dışişleri Bakanlığı, çevre dostu uygulamaları teşvik eden projesiyle önemli bir başarıya imza attı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Diplomaside Yeşil Dönüşüm İçin Bir Adım: Güneş Enerjisiyle Güçlenen Türk Dış Temsilcilikleri” projesinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenen 11. Verimlilik Proje Ödülleri Töreni kapsamında “Kamu Yeşil Dönüşüm” kategorisinde birincilik ödülünü kazandığı bildirildi.

Ödülü Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel teslim aldı

Açıklamaya göre, proje kapsamında Türkiye’nin yurt dışı temsilciliklerinde güneş enerjisi sistemlerinin kurulmasına yönelik çalışmaları yürüten ekip adına ödülü, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel aldı.

Özel, Bakanlığı temsilen birincilik ödülünü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın elinden teslim aldı.

Söz konusu proje ile Türk dış temsilciliklerinde yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması, enerji verimliliğinin artırılması ve kamu hizmetlerinde sürdürülebilirlik anlayışının güçlendirilmesi hedefleniyor.