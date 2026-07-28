Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak ile terör, enerji ve Kalkınma Yolu Projesi’nde iş birliğimizi güçlendireceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Ankara’ya gelen Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. İki lider, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

“Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonu için yakın diyalog halindeyiz”

Bölgesel gelişmelerin kapsamlı şekilde ele alındığını belirten Erdoğan, Türkiye ile Irak’ın terörle mücadelede iş birliğini güçlendirmekte kararlı olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“İran, Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Terörsüz bir Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog halindeyiz. İnşallah her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkaracağız.”

“Irak’ın savunma sanayii ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız”

Türkiye’nin savunma sanayii alanında Irak’a destek vermeye hazır olduğunu vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Öte yandan Irak’ın ihtiyaç duyduğu savunma sanayi ürünlerinin tedariki noktasında da üzerimize düşeni yapmaya hazırız.”

Kalkınma Yolu Projesi ve enerji iş birliği mesajı

Enerji ve ulaştırma alanlarında iş birliğinin derinleştirilmesinin önemine dikkati çeken Erdoğan, Kalkınma Yolu Projesi ile yeni enerji anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak şöyle konuştu:

“Bu savaş ortamı bizleri sadece savunma konusunda değil enerji ve ulaştırma alanlarında da iş birliğimizi derinleştirmeye sevk ediyor. Dünya ile bağlantısının Irak üzerinden sağlanmasını esas alan Kalkınma Yolu Projesinin geldiği noktayı görüyoruz. Bu konuda Sayın Başbakan’ın da güçlü bir iradeye sahibi olduğunu memnuniyetle müşahede ediyoruz. Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması dün itibariyle sona erdi. Şimdi hedefimiz en yakın zamanda iki tarafında faydasına olacak kapsamlı enerji iş birliği anlaşması imzalanmasıdır.”

“Enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım”

Türkiye ile Irak arasında enerji alanında imzalanan anlaşmaların stratejik önem taşıdığını belirten Erdoğan, Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrolleri’ne ortaklık verildiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrolleri’ne ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma, enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur.”

“Su konusunda iş birliğimizi geliştirmekte kararlıyız”

İklim değişikliğinin etkilerine karşı iki ülkenin ortak hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına yönelik iş birliğinin önemine dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Kıymetli basın mensupları, iklim değişikliğinden etkilenen iki komşu ülke olarak suyun sürdürülebilir kullanımına yönelik iş birliğimizin ilerletilmesi yönündeki irademiz tamdır. Bu noktada Türkiye olarak üzerimize düşeni yapıyor, su konusunu akılcı, bilimsel ve insani temelde daimi bir iş birliği alanı olarak görüyoruz.”

“Ticaret hacmimizi daha da ileri taşımak istiyoruz”

Irak ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiklerini belirten Erdoğan, iş dünyası temsilcilerinin gerçekleştireceği temasların iki ülke arasındaki ticarete katkı sağlayacağını ifade ederek şunları kaydetti:

“Irak’la geçtiğimiz yıl 17 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi çok daha ileri seviyelere taşımak istiyoruz. Bu çerçevede Sayın Başbakan’ın heyetindeki bakanların; iş insanlarımız, müteahhitlerimiz ve yatırımcılarımızdan oluşan geniş bir heyetle bir araya gelmesini de son derece önemli bulduğumu ifade etmek istiyorum.”

“Türkiye’ye 1 milyon varil petrol verilecek”

Enerji alanındaki iş birliğine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yapan Erdoğan, Irak Başbakanı’nın Türkiye’ye petrol tedarikine yönelik teklifini paylaşarak şöyle konuştu:

“Türkiye’ye 1 milyon varil petrol verilecek. Sayın Başbakan ‘Biz Türkiye’ye petrol verebiliriz. Bir milyon varil. Başka yere muhtaç olmayın.’ dedi. Evet Sayın Bakan, sağa sola muhtaç olmaya gerek yok. Hemen komşumuz. İnşallah bir milyon varil petrolü buraya transfer ettiğimizde ihtiyacımızı karşılarız. İnşallah hayırlı olur.”