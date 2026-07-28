Tarımda yapay zeka dönemi: Dijital tarım uygulamaları üretimde yeni sayfa açıyor

Bakanlığın yürüttüğü dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında artık yalnızca traktör ve sulama sistemleri değil yapay zeka tabanlı karar destek yazılımları, üretim izleme teknolojileri, görüntü işleme sistemleri ve tarımsal robotlar da destek kapsamına alındı.

Yeni sistemle birlikte çiftçilerin ekimden hasada kadar üretim sürecini dijital olarak takip edebilmesi, hastalık ve zararlı risklerinin önceden belirlenmesi, gübreleme ve sulamanın veri analizleriyle planlanması hedefleniyor.

Yüzde 70’e varan hibe desteği

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında akıllı tarım projelerine yüzde 50 ila yüzde 70 arasında hibe desteği sağlanıyor.

Program kapsamında yapay zeka tabanlı üretim izleme sistemleri, sensör ve Nesnelerin İnterneti (IoT) uygulamaları, tarımsal robotlar, görüntü işleme teknolojileri, akıllı sulama sistemleri ve dijital karar destek yazılımları desteklenen yatırım başlıkları arasında yer alıyor.

362 projeye hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre bugüne kadar dijital tarım alanında 362 projeye hibe desteği verildi. Bu yatırımlarla tarımsal üretimde verimliliğin artırılması, iş gücü ihtiyacının azaltılması ve doğal kaynakların daha etkin kullanılması hedefleniyor.

Dronlar ve sensörlerle anlık takip

Akıllı tarım uygulamalarında kullanılan dronlar, uydu görüntüleri ve arazi sensörleri sayesinde toprak nemi, bitki gelişimi, hastalık belirtileri ve su ihtiyacı anlık olarak analiz edilebiliyor.

Yapay zeka algoritmaları elde edilen verileri değerlendirerek çiftçilere sulama, gübreleme ve ilaçlama konusunda öneriler sunuyor. Böylece hem maliyetlerin azaltılması hem de su ve gübre kullanımında tasarruf sağlanması amaçlanıyor.

Dijital tarım uluslararası platformda da gündemde

Türkiye’nin dijital tarım alanındaki çalışmaları uluslararası platformlarda da dikkat çekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğü temsilcileri, 27-28 Nisan 2026 tarihlerinde Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen “Tarımsal Yönetimde Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Uygulamaları Bölgesel Teknik Çalıştayı”nda Türkiye’nin dijital tarım uygulamalarını uluslararası katılımcılarla paylaştı.

Çalıştayda “Türkiye Tarım Sektörünün Dijital Dönüşümü”, “Tarım ve Hayvancılıkta Teknolojik Uygulamalar”, “Türkiye Ürün İzleme Sistemi” ile “Tarımsal Yönetimde Uzaktan Algılama” başlıklı sunumlar gerçekleştirildi. Sunumlarda üretim planlamasında yapay zeka destekli karar mekanizmalarının kullanımı, uzaktan algılama teknolojileriyle tarımsal alanların izlenmesi, ürünlerin dijital olarak takip edilmesi ve veri temelli tarım yönetimi uygulamaları anlatıldı.

Kazakistan Tarım Bakanlığı, Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma Bakanlığı, Kazakistan Uzay Ajansı, Akıllı Sistemler ve Yapay Zeka Enstitüsü (ISSAI), Astana IT Üniversitesi ile İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı (IOFS) temsilcilerinin katıldığı çalıştayda yapay zekanın tarımsal üretimde verimliliği artırması, su kaynaklarının etkin kullanılması, iklim değişikliğine uyum, uydu teknolojileriyle tarım arazilerinin izlenmesi, veri paylaşımı ve ülkeler arasında dijital tarım alanında ortak projelerin geliştirilmesi ele alındı.

Toplantıda ayrıca dijital tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, tarımsal yönetimde yapay zeka kullanımının artırılması ve uluslararası teknik iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda ortak çalışma yürütülmesi yönünde görüş birliğine varıldı.

Bakanlık yeni strateji hazırlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, 4. Tarım Orman Şurasınınardından dijital dönüşüm ve yapay zekayı sektörün öncelikli çalışma alanları arasına aldı.

Bakanlık, hazırlıkları süren “Tarım ve Orman Sektöründe Yapay Zeka Stratejisi ve Eylem Planı” ile yapay zeka uygulamalarını üretim planlaması, su yönetimi, hastalık takibi ve gıda arz güvenliği alanlarında daha yaygın kullanmayı hedefliyor.

Uzmanlar: "Veriye dayalı üretim dönemi başladı"

Tarım ekonomistleri ve sektör temsilcileri, iklim değişikliğinin etkilerinin arttığı bir dönemde yapay zeka destekli üretim modellerinin hem verimliliği artıracağını hem de su ve gübre kullanımını optimize ederek maliyetleri düşüreceğini belirtiyor.

Uzmanlara göre dijital tarım uygulamalarının yaygınlaşması, Türkiye’nin gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir üretim hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynayacak.